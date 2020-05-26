Степанов планирует потратить на дорогие защитные костюмы для медиков еще 2,1 миллиарда

За выделенные из правительственного Фонда борьбы с распространением коронавирусной болезни 3 млрд грн Министерство здравоохранения планирует закупить 4,37 млн единиц защитной одежды за 2,14 млрд грн или по 488,61 грн за штуку.

Об этом свидетельствуют расчеты министерства, поданные от имени министра Максима Степанова на согласование в бюджетный комитет Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

Как отмечается, отсутствие более подробных данных не позволяет точно сравнить заложенные Минздравом цены с рыночными и с данным других закупок. Однако если предположить, что в расчетах Минздрава "защитная одежде" по 488,61 гривен за штуку – это одноразовые изоляционные костюмы биозащиты, то организация "Пациенты Украины" заявляла, что покупала их по 215 грн. Таким образом, только на них переплата может достигать 1,2 млрд грн.

Отметим, по данным издания Наші гроші, во время острого дефицита средств защиты Центральный госпиталь МВД Украины 27 марта покупал одноразовые костюмы биологической защиты у дочерней компании Китайской академии наук "Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Лтд по 389 грн за штуку, а одноразовые маски для лица №95 по 80 грн. При этом речь шла о закупке небольших партий.

В целом Минздрав планирует потратить 2,99 млрд из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Часть средств из выделенной суммы предусмотрена на дополнительные выплаты работникам медучреждений – более 341 млн грн. Еще 308,5 млн грн направят на закупку средств защиты для работников и материалов для лабораторий.

Остальные 2,34 млрд грн планируют потратить на закупку средств индивидуальной защиты для работников медучреждений, где принимают больных с COVID-19 и экстренной медицинской помощи.

Бюджетный комитет ВР согласовал представленный план расходов, отметив, что представленные Минздравом материалы не содержат надлежащих объяснений и обоснований, в том числе и по выбору цены.

Кроме того, Минздрав получил одобрение комитета для закупки 200 аппаратов искусственной вентиляции легких за 100 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. При этом Минздрав указал, что уже получил коммерческое предложение по поставке этих аппаратов ИВЛ, но не от кого, а также не обнародовал требования к такой технике.

Читайте также: Глава Минздрава отрицает закупку китайских костюмов для медиков по завышенным ценам

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что Министерство здравоохранения закупило у малоизвестной фирмы китайские костюмы биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, тогда как украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку.

В МЗУ подчеркивали, что единственным различием в предмете закупки было требование Минздрава предоставить сертификат ДСТУ EN 14126, который не является обязательным требованием и нуждается в дополнительной проверке.

Министр охраны здоровья Максим Степанов называл такие обвинения манипуляцией, поскольку якобы закупались разные костюмы. Однако согласно данным в системе Prozorro, предметом обеих закупок был "Костюм биологической защиты/комбинезон", а другие заказчики закупали такие же китайские костюмы в меньшем количестве значительно дешевле.