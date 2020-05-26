Киевское метро в первый день работы зафиксировало снижение количества пассажиров в 4,4 раза

Киевский метрополитен за первый день работы обслужило 310 тыс. пассажиров, что в 4,38 раза меньше среднесуточного показателя 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

За первый день работы после карантина метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров.

При этом, согласно сообщению на странице КП в Facebook в январе текущего года, среднесуточный показатель пассажироперевозок в Киевском метрополитене за 2019 год составил 1,36 млн пассажиров. За год было перевезено 495,3 млн пассажиров.

Власти столицы и метрополитен призывают пассажиров не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

Полиция в метрополитене готова к контролю за соблюдением правил.