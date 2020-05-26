Киевское метро в первый день работы зафиксировало снижение количества пассажиров в 4,4 раза
Киевский метрополитен за первый день работы обслужило 310 тыс. пассажиров, что в 4,38 раза меньше среднесуточного показателя 2019 года.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.
За первый день работы после карантина метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров.
При этом, согласно сообщению на странице КП в Facebook в январе текущего года, среднесуточный показатель пассажироперевозок в Киевском метрополитене за 2019 год составил 1,36 млн пассажиров. За год было перевезено 495,3 млн пассажиров.
Власти столицы и метрополитен призывают пассажиров не пользоваться транспортом без крайней необходимости.
Полиция в метрополитене готова к контролю за соблюдением правил.
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