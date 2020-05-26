UNIT.City Хмельницкого решил закрыть бесплатную IT-школу после получения кредита на ее развитие

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит кредит на развитие инновационного кампуса UNIT.City.

Согласно обнародованной банком информации, такое решение его совет директоров одобрил в конце апреля этого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время информация о компании-заемщике и сумме кредита отсутствует. Однако ранее правительство Украины сообщало, что речь идет о кредите ООО "Юнит Холдингс" на сумму 50 млн евро.

ЕИБ указывает, что проект является частью городской застройки и включает в себя проектирование, реконструкцию и строительство тщательно отобранных подпроектов, которые являются частью инновационного кампуса.

В частности, речь идет о расширении частного некоммерческого учебного центра по IТ, многофункциональных гибких офисных площадях, лабораториях, коворкингах, помещениях для семинаров и залов для проведения мероприятий.

Ранее, в ноябре 2019 года, вице-президент ЕИБ Вазиль Худак сообщил о возможности предоставления кредита для развития UNIT.City.

Инновационный парк UNIT.City официально открылся в апреле 2017 года на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода.

ООО "Юнит Холдингс" создано в ноябре 2017 года, основным видом деятельности является разработка строительных проектов. Бенефициаром компании в госреестре указан основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий.

Как сообщалось, в мае холдинг UFuture Хмельницкого объявил, что частный некоммерческий учебный центр – школа программирования UNIT Factory, открытая в партнерстве с французской "Школой 42" прекращает свою работу, "учитывая неблагоприятную текущую экономическую ситуацию".