Семья дорожника Кернеса купила в Испании дом за 16 миллионов и 27 соток земли

Жена и дочь директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимира Чумакова приобрели в прошлом году в Испании дом и земельный участок.

Об этом сообщил "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на декларацию Чумакова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Дом площадью 303 кв. м, владельцами которой стали жена Чумакова Ольга и дочь Алина обошелся им в 16,39 млн грн. Также был приобретен земельный участок площадью более 27 соток, стоимость земли не указана. Покупка была осуществлена 13 июня 2019 года.

Накануне, по данным СМИ, 10 июня 2019 Ольга Чумакова взяла в долг 45 тыс. евро у гражданки России, жительницы Москвы, Марины Поповой. А 17 июня 2019 года, сразу после покупки дома и участка, Чумакова получила кредит в размере 385 тыс. евро в банке из Аликанте – Banko de Sabadell, S.A.

Также в июне 2019 года, Чумакова приобрела корпоративные права в ООО "Альт Инвест Плюс" на 3,15 млн грн.

Владимир Чумаков за 2019 год заработал 300 тыс грн. Ольга Чумакова за 2019 год заработала 4,55 млн грн (доход от занятия предпринимательской деятельностью, дивиденды от чешской фирмы "Prof Materials s.r.o." и заработная плата тоже от "Prof Materials s.r.o.").

Именно на Марину Попову, у которой Ольга Чумакова заняла 45 тыс. евро, оформлена "Prof Materials s.r.o.". Другим совладельцем этой фирмы является Ольга Чумакова.

Чешские фирмы, в которых совладелицами являются жена и дочь Чумаковы, поставляют трубы в Украине фирмам, которые получают подряды от Департамента, который возглавляет Владимир Чумаков, и от предприятий, которые подчинены его департаменту. Эти чешские фирмы не являются производителями – они лишь "прокладки", с помощью которых нагоняют стоимость на товары.

До перехода на работу в мэрию Владимир Чумаков возглавлял фирму ООО "Паркинг+", которую он основал. Сейчас фирма является главным фаворитом по ремонту дорог Харькова. Сейчас официальными владельцами "Паркинг+" записаны Вячеслав Блинкин (до недавнего времени – бизнес-партнер жены Чумакова), Олег Гончар (приближенеый к Кернесу человек) и гонконгская фирма "Драгон Инвестмент Девелопмент Лимитед" ( "Dragon Investment Development Limited"). Олег Гончар является совладельцем ООО "Постулат ХХI" вместе с другим человеком из окружения Кернеса – Александром Коровкиным.

В ноябре 2019 года стало известно о том, что прокуратура объявила подозрения заместителю Департамента строительства и дорожного хозяйства Игорю Киевскому и еще 5 чиновникам Департамента. Их подозревают в продаже остатков асфальта после ремонтов дорог по заниженным ценам. Фирма, которая покупала остатки асфальта, – ООО "Паркинг+".

По мнению следователей, в период с июня 2014 по февраль 2017 года чиновники Департамента, действуя в интересах "Паркинг+", оформили приобретение в собственность этой частной фирмы отходов от фрезерования по цене значительно ниже рыночной и осуществили растрату имущества на 4,31 млн грн.