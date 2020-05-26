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Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и на этом основании требует сменить руководство НКРЭКУ

Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и на этом основании требует сменить руководство НКРЭКУ

Действия генерирующих, поставляющих и промышленных компаний СКМ Рината Ахметова привели к тому, что 25-26 мая базовая цена электроэнергии (Base) на "Рынке на сутки вперед" (РСВ) обвалилась до 800 – 850 грн/кВт*ч. Еще 22 мая этот показатель был на уровне 1200 грн/кВт*ч.

Это следует из депутатского обращения главы парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса на имя главы Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрия Терентьева и главы СБУ Ивана Баканова, которое он опубликовал в своем Facebook, передает БизнесЦензор.

"На РСВ произошло резкое сокращение потребления, что не соответствует динамике общего спроса на электроэнергию, ведь в стране происходит ослабление карантина, начинает работать электротранспорт и наблюдается похолодание", – сказано в обращении.

Согласно тексту обращения, наибольшую рыночную власть на рынке имеет вертикально-интегрированная компания, которая является крупным игроком не только на стороне генерации и продажи электроэнергии, но и на стороне покупателей электроэнергии.

Имеется в виду финансово-промышленная группа Рината Ахметова. С одной стороны, ДТЭК Ахметова контролирует значительную долю генерации, поставку и распределение электроэнергии (облэнерго). С другой стороны, "Метинвест" Ахметова и угольные шахты ДТЭК являются крупными потребителями электроэнергии в стране.

По словам собеседника БЦ, присутствовавшего 26 мая на совещании участников энергетического рынка с членами Кабмина под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил о необходимости сменить руководство Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая допустила такое падение цены.

Ахметов Рінат (1610) електроенергія (4235) Герус Андрій (268)


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ще хоча б хтось адекватний вірить цьому косоокому виродку????
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26.05.2020 20:37 Відповісти
«Останні дні на ринку електроенергії відбуваються масштабні маніпуляції. Із заявок на купівлю "на ринку на добу вперед" зникло понад 20 тис. МВт-год, судячи за масштабністю подій, такі дії можуть бути вчинені тільки найбільшим учасником ринку, який контролює, по-перше, великі енергопостачальні компанії, які купують електроенергію, і по-друге, генеруючі компанії, які її продають. Тобто таке може зробити тільки той, хто має потужну ринкову владу на ринку електричної енергії. Герус////////////////////////////////////////////////// Случилось то, что и должно было случиться с введением в 2018г антиконституционных "рознично-рыночных" дебильных законов,когда энергетика,принадлежащая государству ,ст 13 Конституции Украины (впрочем как и все остальное,включая землю) подверглась незаконной и преступной "приватизации". Гос.регулирование балансов перехватили АО,ООО и пр "Рога с копытами",которые устроили беспредел через созданную путаницу в законодательстве и внедрение "зелено-альтернативных" негодяев, которые явились "троянским конем" ,подорвавшим (вместо с этими АО) экономическую базу АЭС,ГЭС и ТЭЦ. Причем 60 млрд.грн.,заработанные атомщиками отдали "зеленым" на харчевание,оставив традиционных энергетиков без средств и зарплат.А НКРЕКП этому поспособствовал,увеличив в 3 раза цену закупки их вонючей никому не нужной "энергии" по сути ворованной у государства.Пора наверно наводить порядок в энергетике, Конституционному суду отменять эти преступные законы(и еще 90% приводить в соответствие Основному закону) и все возвращать к положению 2018г,когда отрасль работала стабильно и без сбоев. Опыт 2х лет "регулирования" показал,что миллиарды долларов целесообразнее направлять в бюджет,чем отдавать на "харчевание" левых незаконно образованных деструктивных структур.Всем добра.
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27.05.2020 01:35 Відповісти

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