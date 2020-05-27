В Запорожской области более 24 тысяч потребителей используют Viber для оплаты газа

Чат-бот в Viber используют для расчетов за газ более 24 тысяч клиентов "Запорожгаз Сбыта".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"С помощью онлайн-сервиса 7104ua в Viber потребители газа дистанционно передают показания счетчиков, платят за газ и контролируют состояние лицевого счета", - сообщает компания.

Преимущество чат-бота 7104ua в Viber в том, что под одним аккаунтом можно зарегистрировать не только себя, но и своих близких и родных. Один пользователь может вести до пяти лицевых счетов.

"В современном мире изменения происходят очень быстро, ритм жизни невероятно насыщенный, поэтому и мы стараемся идти в ногу со временем", - сказал директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин.

"Чтобы наши клиенты не тратили много времени в очередях, работает вайбер-бот. Передать показания и оплатить счета легко и просто, ведь телефон у большинства из нас всегда с собой", - добавил он.

Чтобы присоединиться к 7104ua в Viber пользователю нужно отсканировать QR-код.

"На сегодняшний день почти 24 тыс. клиентов уже успели оценить преимущества чат-бота, а именно: круглосуточный доступ в режиме онлайн, отсутствие очереди и быстрая оплата счетов, безопасный доступ, а также возможность пользоваться услугой, где угодно и когда угодно", - сообщает компания.

Тем не менее, личный кабинет на сайте 104.ua все равно остается лидером и пользуется наибольшим спросом среди доступных онлайн-сервисов.

"И это неудивительно, ведь через личный кабинет клиент может обратиться к представителю газовой компании, написав сообщение, есть возможность заказать обратный звонок контакт-центра", - сообщает "Запорожгаз Сбыт".

Компания напоминает об еще одном нововведении - счета на оплату стали доступны в формате PDF. "Поэтому не обязательно ждать, пока квитанция появится в почтовом ящике, в личном кабинете ее можно скачать и распечатать", - сообщает "Запорожгаз Сбыт".