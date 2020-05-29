"Укртелеком" восстановил работу интернета после сбоя в сетях по всей стране (обновлено)

Компания "Укртелеком" сообщила о сбое в работе своей сети по всем регионам Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртелекома" сообщает БизнесЦензор.

"В связи с техническим сбоем оборудования в сети у некоторых абонентов по всем регионам Украины фиксируются проблемы с авторизацией. Специалисты компании занимались устранением последствий сбоя ночью и уже восстановили сервис для части абонентов", – сказано в сообщении.

"К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области, что затрудняет ее оперативное решение", – добавили в компании.

Позднее в компании заявили, что к 12:30 пятницы предоставление услуг было восстановлено.

"Укртелеком" сообщает, что на 12:30 восстановительные работы по предоставлению услуг интернета завершены. В кратчайшие сроки интернет полностью восстановлен для всех категорий абонентов", – сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов на своей странице в Facebook.

Шуранов уточнил, что причиной сбоя стали программные проблемы взаимодействия между элементами сетевого оборудования, которое отвечают за большие сегменты клиентов.

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" – мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. Мажоритарным владельцем "Укртелекома" является холдинг "СКМ" Рината Ахметова.