С 1 июня в Украине после карантина открываются спортзалы и фитнесс-центры

В то время как за сутки, 30 мая, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 468, до 23 672, количество умерших от заболевания - на 12 человек, до 708, Министерство здравоохранения обнародовало правила посещения спортзалов.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

"С 1 июня будет разрешена работа спортзалов, фитнес центров и бассейнов. Также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", - отметил Степанов.

По рекомендациям Минздрава, в фитнес-центрах и спортзалах: на входе посетителям должны измерять температуру (если температура 37 и выше, человек не может допускаться к занятиям); не более одного человека на 10 кв. м; обязательное наличие антисептиков, запрещено использование многоразовых полотенец (пользование исключительно персональными); запрещено функционирование спа-зон и услуг массажа.

Также все работники спортзалов и фитнес-центров должны быть одеты в маски или респираторы.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

В мире по состоянию на 31 мая коронавирус обнаружили у 6 063 588 человек после того, как был установлен очередной рекорд по заболеваемости.

Также количество заболевших коронавирусом в Киеве 30 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 81 человека, до 2 985.