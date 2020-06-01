Госпогранслужба возобновила работу еще 5 пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой

Государственная пограничная служба Украины возобновила работу 5 пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы сообщает БизнесЦензор.

"В первый день лета возобновлена работа пяти пунктов пропуска на украинском-словацкой и украинской-молдавской границе", - говорится в сообщении.

Распоряжением Правительства с 29 мая дополнительно возобновлена работа 66 пунктов пропуска различной категории сообщения на государственной границе с украинской стороны.

"В то же время, пункты пропуска, расположенные на границе с сопредельными странами, могут полноценно функционировать только при условии восстановления пропуска с обеих сторон границы", - отмечает Госпогранслужба.

1 июня на украинском-словацкой участке границы возобновил работу пункт пропуска "Вельке Слеменце" (с украинской стороны - "Малые Селменцы") в режиме с 8:00 до 20:00.

Ранее на этом участке в полном объеме заработал пункт пропуска "Убля" (с украинской стороны - "Малый Березный").

Относительно украинского-молдавской границы, то на ней сегодня возобновили работу автомобильные пункты пропуска "Кривая" (с украинской стороны - "Мамалыга"), "Мирное" (с украинской стороны - "Табаки") и "Бричень" (с украинской стороны - "Росошаны").