Кабмин уже потратил почти половину средств фонда борьбы с коронавирусом, – Минфин

Кабинет министров уже распределил 27 млрд грн из специально созданного фонда для борьбы с последствиями распространения коронавируса объемом 65 млрд грн.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью РБК-Украина, передает БизнесЦензор.

"Из 65 млрд грн сегодня принято решений на 27 млрд грн на безвозвратной основе. На возвратной - примерно 1,3 миллиарда гривен", – сказал Марченко.

Министр отметил, что часть из оставшихся средств будет направлена на покрытие дефицита Пенсионного фонда, столкнувшегося с падением поступлений из-за карантинных ограничений.

"Нужно учитывать, что, например, предусмотрен трансферт Пенсионному фонду. Мы понимаем, что есть "проседание" по ЕСВ. Но решение о трансферте еще не принято. То есть началась работа по протокольным решением, но самого решения еще нет", – отметил глава Минфина.

Как сообщалось, по стостоянию на 21 мая поступления Пенсионного фонда от единого социального взноса с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше плана, при этом в мае отставание от плана достигло 20%.

Напомним, в мае была проведена ежегодная индексация пенсий на 11%. По данным Минсоцполитки, пенсии около 7 млн пенсионеров были повышены на среднюю сумму около 260 грн в месяц.

Кроме того, с апреля установлена ежемесячная выплата в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 205 грн.