ОПЕК и Россия готовятся продлить ограничения добычи нефти на два месяца, – Reuters

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и Россия приближаются к компромиссу в вопросе о том, на сколько могут быть продлены текущие договоренности о сокращении добычи нефти, и сейчас обсуждают предложение о продлении ограничений на один-два месяца.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в ОПЕК+, передает БизнесЦензор.

На прошлой неделе источники в ОПЕК+ сообщили, что Саудовская Аравия и некоторые другие страны-участницы картеля ОПЕК обсуждают возможность продления действующих в мае и июне квот на нефтедобычу до конца 2020 года, однако пока не получили поддержку от партнёра по пакту ОПЕК+ – России.

Как сообщалось, в апреле группа ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, договорилась снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне с последующим восстановлением объемов добычи на протяжении двух лет.

С учетом пакта ОПЕК+, обязательств стран G20 и закупок нефти в резервы фактическое сокращение мировой добычи нефти составит около 19,5 млн баррелей в сутки.