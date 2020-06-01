Литва разрешила начать авиарейсы с 27 странами и отменила карантин для большинства пассажиров
Литва с 1 июня разрешила регулярные авиарейсы в 27 стран Европы, отменив для большинства въезжающих 14-дневный карантин.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.
Принятый порядок предусматривает ежедневное определение списка безопасных стран с его публикацией по понедельникам.
Если число заболевших COVID-19 в стране за последние две недели не превышает 15 на 100 тыс. населения, прилетевшие из этих государств не должны проходить обязательный 14-дневный карантин. В этот список вошли:
- Люксембург
- Нидерланды
- Италия
- Дания
- Польша
- Румыния
- Франция
- Финляндия
- Германия
- Чехия
- Эстония
- Австрия
- Болгария
- Латвия
- Венгрия
- Норвегия
- Швейцария
- Кипр
- Греция
- Исландия
- Словакия
- Хорватия
- Словения
- Лихтенштейн
Если число заболевших составляет от 15 до 25 на 100 тыс. населения за последние две недели, регулярные рейсы из этих стран также разрешены, но все въезжающие отправляются на 14-дневную самоизоляцию. В число таких стран вошли:
- Мальта
- Ирландия
- Испания
Из-за высокого уровня заболеваемости регулярные рейсы из Швеции, Великобритании, Португалии и Бельгии запрещены. Граждане Литвы могут вернуться домой из этих государств на условии прохождения двухнедельного карантина.
В Минздраве Литвы подчеркивают, что данный список не является постоянным. Каждую неделю в него могут добавлять новые государства или исключать из белого списка ранее внесенные.
При этом власти пока не приняли решение в отношение авиарейсов с третьими странами, которые находятся за пределами Европейской экономической зоны.
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