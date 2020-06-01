БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
476 0

Литва разрешила начать авиарейсы с 27 странами и отменила карантин для большинства пассажиров

Литва разрешила начать авиарейсы с 27 странами и отменила карантин для большинства пассажиров

Литва с 1 июня разрешила регулярные авиарейсы в 27 стран Европы, отменив для большинства въезжающих 14-дневный карантин.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Принятый порядок предусматривает ежедневное определение списка безопасных стран с его публикацией по понедельникам.

Если число заболевших COVID-19 в стране за последние две недели не превышает 15 на 100 тыс. населения, прилетевшие из этих государств не должны проходить обязательный 14-дневный карантин. В этот список вошли:

  • Люксембург
  •  Нидерланды
  • Италия
  • Дания
  • Польша
  • Румыния
  • Франция
  • Финляндия
  • Германия
  • Чехия
  • Эстония
  • Австрия
  • Болгария
  • Латвия
  • Венгрия
  • Норвегия
  • Швейцария
  • Кипр
  • Греция
  • Исландия
  • Словакия
  • Хорватия
  • Словения
  • Лихтенштейн

Если число заболевших составляет от 15 до 25 на 100 тыс. населения за последние две недели, регулярные рейсы из этих стран также разрешены, но все въезжающие отправляются на 14-дневную самоизоляцию. В число таких стран вошли:

  • Мальта
  • Ирландия
  • Испания

Из-за высокого уровня заболеваемости регулярные рейсы из Швеции, Великобритании, Португалии и Бельгии запрещены. Граждане Литвы могут вернуться домой из этих государств на условии прохождения двухнедельного карантина.

В Минздраве Литвы подчеркивают, что данный список не является постоянным. Каждую неделю в него могут добавлять новые государства или исключать из белого списка ранее внесенные.

При этом власти пока не приняли решение в отношение авиарейсов с третьими странами, которые находятся за пределами Европейской экономической зоны.

Автор: 

карантин (2077) Литва (482) авіасполучення (2491)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 