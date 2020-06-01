Литва разрешила начать авиарейсы с 27 странами и отменила карантин для большинства пассажиров

Литва с 1 июня разрешила регулярные авиарейсы в 27 стран Европы, отменив для большинства въезжающих 14-дневный карантин.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Принятый порядок предусматривает ежедневное определение списка безопасных стран с его публикацией по понедельникам.

Если число заболевших COVID-19 в стране за последние две недели не превышает 15 на 100 тыс. населения, прилетевшие из этих государств не должны проходить обязательный 14-дневный карантин. В этот список вошли:

Люксембург

Нидерланды

Италия

Дания

Польша

Румыния

Франция

Финляндия

Германия

Чехия

Эстония

Австрия

Болгария

Латвия

Венгрия

Норвегия

Швейцария

Кипр

Греция

Исландия

Словакия

Хорватия

Словения

Лихтенштейн

Если число заболевших составляет от 15 до 25 на 100 тыс. населения за последние две недели, регулярные рейсы из этих стран также разрешены, но все въезжающие отправляются на 14-дневную самоизоляцию. В число таких стран вошли:

Мальта

Ирландия

Испания

Из-за высокого уровня заболеваемости регулярные рейсы из Швеции, Великобритании, Португалии и Бельгии запрещены. Граждане Литвы могут вернуться домой из этих государств на условии прохождения двухнедельного карантина.

В Минздраве Литвы подчеркивают, что данный список не является постоянным. Каждую неделю в него могут добавлять новые государства или исключать из белого списка ранее внесенные.

При этом власти пока не приняли решение в отношение авиарейсов с третьими странами, которые находятся за пределами Европейской экономической зоны.