"Мироновский хлебопродукт" Косюка за первый квартал получил $174 миллионов убытка (обновлено)

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам первого квартала 2020 года получил $174 млн чистого убытка против $33 млн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Согласно сообщению холдинга на сайте Лондонской фондовой биржи, его выручка увеличилась в первом квартале на 2% – до $443 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время операционная прибыль МХП сократилась на 6% – до $47 млн, валовая выросла на 14% – до $92 млн. EBITDA компании в отчетном периоде выросла на 16% – до $96 млн, EBITDA margin – до 22% с 19% в первом квартале 2019 года.

"Чистый убыток в размере $174 млн по сравнению с прибылью в $33 млн за первый квартал 2019 года связан с $182 млн убытков от безналичного перевода иностранной валюты в первом квартале 2020 года", – пояснили в МХП.

Чистая прибыль до курсовых разниц за январь-март 2020 года составила $8 млн, что на 33% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

В пресс-службе компании отметили, что пандемия COVID-19 может сказаться на прибыли МХП во втором квартале 2020 года, главным образом из-за влияния на цены.

"Несмотря на то, что последствия пандемии COVID-19 не имели существенного влияния на показатели деятельности первого квартала, а производство курятины компании работало на полную мощность с начала апреля, ожидается, что COVID-19 негативно повлияет на прибыль компании во втором квартале, главным образом из-за цен, так как многие мировые конкуренты в настоящее время испытывают снижение спроса и, как следствие, превышение производства", – сообщили в МХП.

Финансовый директор холдинга Виктория Капелюшная отметила, что есть все предпосылки для восстановления цен на мясо птицы после снижения цен реализации на 11% (в гривне) в первом квартале нынешнего года (год к году).

"Мы ожидаем восстановления цен на курятину. Хотелось, чтобы цены восстановились до уровня 2019 года, но это очень оптимистичный прогноз. Все основания для роста есть – это связано с ростом цен на зерновые", – заметила финдиректор.

Как сообщалось, "Мироновский хлебопродукт" Косюка в первом квартале 2020 года продал 157,73 тыс. тонн куриного мяса, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн. Выручка в 2019 году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.