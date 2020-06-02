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Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и железной дороги в Киеве

Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и железной дороги в Киеве

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и ж/д в Киеве.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро", - сообщил Криклий.

В феврале 2020 года в КГГА заявили, что с 1 апреля года в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет, которым можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

В мае Киевский метрополитен сообщил, что после возобновления работы заменит жетоны разовыми билетами с QR-кодом (бумажными или электронными). Оплата за проезд в наземном транспорте также будет осуществляться с помощью Kyiv Smart Card, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. Жетоны и бумажные билеты будут постепенно выводиться из обихода.

квитки (331) Метрополітен (611) Укрзалізниця (4761) електронні квитки (127) Криклій Владислав (238)


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