Электронный паспорт в "Дія" нельзя использовать для поездки за границу, – Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины объяснила, что при выезде за границу украинцы не могут использовать мобильное приложение "Дія" в качестве паспорта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы сообщает БизнесЦензор.

"На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующего оформления лиц на границе", - говорится в сообщении.

"При этом предъявление электронных документов в мобильном приложении "Дія" возможно только внутри страны в случаях согласно перечню четко определенным соответствующим постановлением", - заключает Госпогранслужба.

Госпогранслужба также сообщает, что в СМИ появилась неверная информация о том, что с первого дня лета при поездках за границу украинцы могут подавать e-паспорт и е-паспорт для выезда за границу через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія", воспользовавшись для этого одноименным мобильным приложением.

"Государственная пограничная служба Украины обращает Ваше внимание на то, что данная информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, е-паспорта в "Дія" являются цифровыми аналогами бумажных документов для предъявления на территории страны как удостоверение личности на случай остановки гражданина сотрудниками Национальной полиции, а также для получения почтовых услуг и тому подобное.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать в мобильном приложении "Дия" ID-карточки и биометрические заграничные паспорта, заявлял вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Уходят в бета-тестирование загранпаспорта и ID в "Дии"! Ура! Скоро у каждого из вас. Все вскоре закончится, будем ездить и летать без пластика", - сообщил он.