Пункты пропуска на оккупированный Донбасс возобновят работу после 10 июня, – совещание у Зеленского

На Донбассе готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня, тогда как ранее предполагалось, что они не будут работать по крайней мере до 22 июня.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе совещания президенту доложили, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ринвненской и Черновицкой, и практически везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

На совещании также было отмечено, что после начала внедрения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выздоровели 388 человек, а заболели – 328.

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Как сообщалось, по данным Минздрава на 2 июня, город Киев, а также Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Ривненская, Харьковская, Черновицкая области не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений.

Напомним, Кабинет министр 20 мая продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

По данным Минздрава, исходя из установленных критериев, к ослаблению карантина не были готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области. Однако 23 мая Минздрав пересчитал данные и на основании последних показателей разрешил властям Киева и Днепра ослабить каратинные ограничения, возобновив работу транспорта и ряда заведений.

В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин отдельным решением разрешить столице начать внедрение второго этапа ослабления ограничений с 23 мая.