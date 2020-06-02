Рада разрешит назначать судьями Антикоррупционного суда бывших следователей и прокуроров

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" в части обеспечения суда помещениями и других вопросов работы суда.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3348 в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

В пояснительной записке целью законопроекта указано создание законодательных предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещениями, отвечающих требованиям и позволят беспрепятственно осуществлять судопроизводство.

Документом предлагается дополнить закон "О Высшем антикоррупционном суде" положением, согласно которому суд получит право осуществлять управление объектами государственной собственности, которые принадлежат к сфере его управления. Также, с целью обеспечения единого подхода к стандартам деятельности судей законопроектом предлагается также установить одинаковые сроки осуществления полномочий следственными судьями ВАКС и судьями местных судов.

Кроме того, предлагается отменить положение, которое не позволяет быть назначенными судьями Высшего антикоррупционного суда лицам, которые на протяжении последних десяти лет работали в правоохранительных органах и прокуратуре, а также упростить требования к судьям первой инстанции, приблизив их к требованиям к судьям местных судов с разницей лишь в требованиях к опыту работы в сфере права в семь лет, вместо пяти.