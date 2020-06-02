Рада одобрила отмену проверок пожарной безопасности при наличии договора страхования ответственности

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первых шагов дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3361 в первом чтении проголосовали 264 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документом предлагается усилить гарантии возмещения убытков пострадавшим в случае нарушения правил техногенной и пожарной безопасности путем заключения субъектами хозяйствования договоров добровольного страхования гражданской ответственности за причиненный вред в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и других опасных событий на территории или объектах недвижимости этого юридического лица.

При этом для стимулирования заключения таких договоров предлагается предусмотреть, что заключившие договор страхования своей ответственности субъекты хозяйствования со средней или незначительной степенью риска, проведения проверок их деятельности ГСЧС откладывается на срок до 6-10 лет.

При этом полномочия по оценке территории и объектов недвижимости на соответствие требованиям техногенной и пожарной безопасности передаются страховой компании.

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В то же время общий порядок проведения плановых проверок субъектов хозяйствования сохраняется для объектов повышенной опасности, включая пожароопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера, а также в отношении предприятий, учреждений, организаций государственной и коммунальной формы собственности в случае добровольного страхования их гражданской ответственности

Соответствующие изменения предлагается внести в законы "О страховании", "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и Кодекс гражданской защиты Украины.