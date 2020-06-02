Показания счетчиков газа на Житомирщине можно передать через фото в чат-боте Viber

Показания газового счетчика в чат-боте Viber 7104ua можно подтвердить фотографией. После ручного ввода показаний чат-бот предлагает потребителю добавить фото счетчика. Его можно загрузить из галереи телефона.

Об этом говорится в сообщении компании "Житомиргаз", передает БизнесЦензор.

Возможности онлайн-сервисов 104.ua постоянно расширяются. Теперь компания принимает показания счетчиков с фото в Viber. Система совершенствуется и проходит своеобразное обучение. Вскоре появится функция распознавания показания счетчиков за фотографией. Пока она доступна только в мобильном приложении для iOS.

Впоследствии эту технологию будут использовать для коррекции показаний, внесенных с ошибками, так как потребители нередко сталкиваются с этой проблемой. Обычно в таком случае им необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов, написать заявление и ждать визита контроллера, который должен составить акт и подтвердить реальные показания счетчика. Скоро это будет происходить почти автоматически.

В компании напоминают, что передавать показания счетчиков необходимо ежемесячно с 1 по 5 число.

Клиенты компании уже давно имеют возможность передавать свои данные, не выходя из дома. Это можно сделать сразу несколькими способами: с помощью чат-бота 7104ua в Viber, воспользоваться мобильными приложениями 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для iPhone, или Личным кабинетом на сайте 104.ua. Если потребитель все еще не зарегистрирован, ему нужно позвонить в контакт-центр по телефону (067) 33-38-104 и пройти экспресс-регистрацию. Аккаунт будет создан всего за несколько минут.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 000 специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.