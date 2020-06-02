Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС достигли 10,5 грн за литр

Средняя розничная цена сжиженного газа во вторник, 2 июня, повысилась в сетях АЗС еще на 6 копеек за литр и достигла 10,44 грн/л, после того как крупные операторы повысили розничные цены в пределах 10-30 коп./л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в Киеве и области WOG, Amic и Mango повысили цены газа на станциях на 10 копеек – до 11,36 грн, 10,3 грн и 9,96 грн/л соответственно.

Сети ОККО, Shell и "БРСМ-Нафта" повысили цены на 20 коп. – до 11,01 грн, 10,5 грн и 10,45 грн/л.

На АЗС сети KLO цена автогаза выросла на 30 копеек – до 10,79 грн/л.

По состоянию на 2 июня соотношение средней цены автогаза к цене бензина А-95 выросло до 47,8%. Месяц назад оно составляло 37,8%.

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Как сообщалось, за прошедшую неделю средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 65 копеек или на 7% – до 10,20 грн/л.

В течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились на 60% или 3,40 грн/л.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л