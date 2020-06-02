Расходы местных бюджетов на борьбу с коронавирусом достигли 2 миллиардов, – Минфин
По данным Госказначейства, по состоянию на 28 мая на предотвращение распространения коронавируса за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 2,62 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в том числе из госбюджета на эти цели направлено 658 млн грн, а из местных бюджетов – 1,97 млрд грн, передает БизнесЦензор.
Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупкам на сумму более 3,4 млрд грн (934 млн из государственного бюджета, 2,48 млрд грн из местных бюджетов).
На инфографике ниже приведена структура кассовых расходов на закупки товаров и услуг для предотвращения распространения коронавирусной болезни за период с 1 марта по 28 мая включительно.
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