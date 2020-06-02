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Рада одобрила отмену публичных обсуждений оценки воздействия на экологию на время карантина

Рада одобрила отмену публичных обсуждений оценки воздействия на экологию на время карантина

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "Об оценке воздействия на окружающую среду" относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроект №3438 в первом чтении проголосовали 255 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, предусмотренные законодательство публичные обсуждения отчетов по оценке воздействия на окружающую среду создают риск распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статью 17 "Заключительные и переходные положения" закона "Об оценке воздействия на окружающую среду", установив, что на время карантина и в период 30 дней после его прекращения "общественное обсуждение планируемой деятельности проводится исключительно в форме предоставления письменных замечаний и предложений (в том числе в электронном виде), о чем отмечается в отчете об общественном обсуждении".

Изменениями предлагается не проводить общественные слушания в этот период и на даты в период действия карантинных ограничений их не назначать. При этом запланированные общественные слушания, дата проведения которых приходится на период действия указанных мероприятий, будут считаться несостоявшимися и повторно проводиться не будут.

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Как сообщалось, в декабре 2017 года вступил в силу закон "Об оценке воздействия на окружающую среду", который являлся одним из важных обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Законом введена процедура осуществления соответствующей оценки планируемой деятельности, которая призвана позволить общественности с ранних стадий участвовать в обсуждении и формировать перечень вопросов, которые будут исследоваться при оценки воздействия на окружающую среду, влиять на выбор альтернативного места осуществления планируемой деятельности, а также на внедрение перечня мер, которые будут уменьшать влияние такой деятельности.

Автор: 

ВР (2865) законопроєкт (1667) парламент (1948) екологія (403)


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