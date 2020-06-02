Суд снял арест с проданной с дисконтом 99% крупнейшей столичной типографии

Деснянский районный суд Киева своим постановлением от 20 мая по ходатайству ООО "Палп Принт Милл" отменил аресты, наложенные на имущество ЧАО "Блиц-Информ", которое в ноябре прошлого года было продано ликвидатором этой компании и находилось в залоге по кредитам государственного "Укрэксимбанка".

Указанное имущество было арестовано постановлениями Печерского райсуда Киева в ноябре-декабре 2019 года по требованию Генпрокуратуры, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Судья указал основанием для снятия ареста то, что 14 апреля следователь Деснянского управления полиции в Киеве закрыл указанное уголовное дело от 1 ноября 2019 года относительно возможных злоупотреблений ликвидатора ЧАО "Блиц-Информ" при продаже заложенного в банке имущества "в связи с отсутствием признаков состава уголовного преступления".

Как сообщалось, Хозсуд Киева 5 декабря 2019 года в рамках дела о банкротстве ЧАО "Блиц-Информ" открыл производство по иску "Укрэксимбанка" к указанной компании-должнику, ее ликвидатору, товарной бирже "Украинская межрегиональная специализированная" и ООО "Палп Милл Принт" о признании недействительными результатов аукциона по продаже имущества банкрота.

В рамках рассмотрения иска госбанка, суд 22 января в качестве обеспечительной меры также арестовал указанное имущество ЧАО "Блиц-Информ", дальнейшие заседания по делу отложены из-за карантина. В то же время Северный апелляционный суд назначил на 27 мая рассмотрение ходатайства об отмене этого ареста, но это решение суда в реестре еще не опубликовано.

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Напомним, имущество ЧАО "Блиц-Информ" в ходе повторного голландского аукциона в ноябре 2019 года было продано ООО "Палм Милл Принт" за 49,59 млн грн при стартовой цене 495,89 млн грн.

Согласно описанию лота, в него были включены пионерский лагерь "Солнечный" в Киеве по ул. Променистой, дом 1, общей площадью 3,9 тыс. кв. м, а также имущественный комплекс ОАО "Радикал" в Киеве по ул. Мурманской, 7, который включает по меньшей мере 75 тыс. кв. м общей площади зданий, 32 автомобиля, мебель, технику и оборудование.

Изначально лот выставлялся на продажу со стартовой ценой 4,12 млрд грн, но безуспешно. Таким образом, в итоге он был продан с дисконтом 99%.

Главным кредитором "Блиц-Информ" выступает государственный "Укрэксимбанк" с суммой требований 2,3 млрд грн, в том числе обеспеченные залогом требования банка составляют 1,75 млрд грн. Вместе с тем, главой комитета кредиторов должника смогла стать финансовая компания "Перевага-Финанс" с суммой требований 1,2 млрд грн.

Член набсовета "Укрэксимбанка", советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова ранее сообщала, что "Укрэксимбанк" пытается через суд воспрепятствовать продаже имущества "Блиц-информа" по заниженной цене.

По данным госреестра, владельцем 80% в ООО "Палм Милл Принт" является ООО "Автоспецтранс-Киевского картонно-бумажного комбината", конечным бенефициаром которого указан гражданин Кипра Владимир Крупчак, и по 10% принадлежит Илоне Яреме из Киева и Олегу Дубровке из Закарпатья.

Крупчак является конечным бенефициаром Pulp Mill Holding GmbH (Австрия) – владельца Киевского картонно-бумажного комбината (Обухо), представители которого в начале 2019 года вошли в набсовет ЧАО "Блиц-Информ" после продажи контрольного пакета прежними владельцами компании.