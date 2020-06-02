"Укравтодор" впервые отменил тендер на 525 миллионов из-за завышенной стоимости работ

Служба автомобильных дорог в Ривненской области отменила тендер на капитальный ремонт трассы Н-22 Устилуг - Луцк - Ривне на участке км 150+500 - км 156+700 ожидаемой стоимостью 524,75 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Причиной отмены закупки заказчик указал ч.1 ст.31 закона "О публичных закупках" – "невозможность устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок". А в протоколе заседания тендерного комитета впервые уточнил, что закупка произойти не может потому, что, по результатам экспертизы установлено, ее стоимость завышена, а значит, ее надо изменить.

"Председатель тендерного комитета Костюк И.А. сообщил, что ожидаемая стоимость закупки после экспертизы проекта уменьшается... Законом не предусмотрена возможность вносить изменения в объявления о проведении закупки в части изменения ожидаемой стоимости закупки", – указано в протоколе.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, с помощью независимой экспертизы стоимость тендера проверяется на объективность еще до публикации закупки на сайте "Прозорро".

"Экспертиза может изменить цену на меньшую – например, показав, где и как можно сэкономить. Часто, чтобы доказать эффективность своей работы, экспертные организации несколько срезают цену", – говорил Кубраков.

Однако в данном случае результаты экспертизы поступили уже после объявления закупки, именно поэтому ее и отменили.

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Как отмечает издание, результаты экспертизы впервые за время председательства Кубракова с ноября 2019 года стали причиной отмены закупки в тендерах "Укравтодора".

В целом рекордсменом по количеству отмененных тендеров в 2019-2020 годах является Служба автомобильных дорог в Львовской области – там отменили 27 процедур закупки, далее следуют Кировоградский (17) и Одесский (16) автодоры.

Чаще всего причинами отмены была указано "невозможность устранения нарушений" в процедуре закупки и отсутствие дальнейшей необходимости в проведении торгов.