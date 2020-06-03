Запорожская АЭС вывела в резерв еще один энергоблок из-за балансовых ограничений

Запорожская атомная электростанция вывела в резерв энергоблок №6 из-за балансовых ограничений в энергосистеме Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС сообщает БизнесЦензор.

"3 июня 2020 года в 02 часа 01 минуту, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №6 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от сети и выведен в резерв", - говорится в сообщении.

В данный момент в работе находятся 2 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 000 МВт.

На энергоблоке №4 идут 34 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 49 сутки планового среднего ремонта, энергоблок №1 находится в резерве.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт.

Как сообщалось, ранее и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что ограничения на производство электроэнергии на атомных станциях привели к падению выработке энергии на АЭС 27 мая до исторического минимума – 6630 МВт при установленной мощности 9490 МВт.

Согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.