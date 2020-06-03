Полиция открыла дело по факту хищения более 2700 вагонов зерна из Госрезерва

По факту присвоения более 2700 вагонов зерна из Государственного резерва Украины открыто уголовное производство, сообщает Министерство внутренних дел.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Украины сообщает БизнесЦензор.

По факту предоставленной информации бывшим руководителем Госрезерва Ярославом Погорелым об обнаруженной аудиторской службой нехватке начато досудебное расследование.

"Нехватка почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Сумма убытков - более 800 млн гривен. Только со складов территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области, откуда я родом, исчезло пшеницы, которая поместилась бы в 150 вагонов-зерновозов", - сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) . Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить главу Государственного агентства резерва и двух его заместителей по итогам собеседования.

Кабинет министров 13 мая решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.