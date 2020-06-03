Полиция открыла дело по факту хищения более 2700 вагонов зерна из Госрезерва
По факту присвоения более 2700 вагонов зерна из Государственного резерва Украины открыто уголовное производство, сообщает Министерство внутренних дел.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Украины сообщает БизнесЦензор.
По факту предоставленной информации бывшим руководителем Госрезерва Ярославом Погорелым об обнаруженной аудиторской службой нехватке начато досудебное расследование.
"Нехватка почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Сумма убытков - более 800 млн гривен. Только со складов территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области, откуда я родом, исчезло пшеницы, которая поместилась бы в 150 вагонов-зерновозов", - сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) . Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.
Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить главу Государственного агентства резерва и двух его заместителей по итогам собеседования.
Кабинет министров 13 мая решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша.
Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.
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До этого Барабаш был замом Погорелова.
Может Барабаш и причастен к нашествию зеленых мышей, сожравших зерна почти на миллиард?
Барабаш известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.
СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.
Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника - 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,98%, Keyhall Holding Ltd - 11,45% и Interneft Ltd - 6,16%.
Источник: https://biz.censor.net/n3195488
-Откройте это полицейский Гаврилов!
-Что вам надо?
-Это вы украли 2700 вагонов зерна?
-Пошел нахер!
-спасибо за сотрудничество
Поживанов - тот ворюга, раньше возглавлял, сейчас в Вене - это может подтвердить...
Віват Україна !!!!
проследить ,,никак невозможно,,
как исчезли запасы гос резерва медицинские
,,надо на хлеб цену поднять нет госрезерва ,,
хорошая сума примерно 200 млн грн
и никто ничего не знает
как все это надоело
,,мужик за краже металла вина сумму 1,3 тыс. грн
сидит 4 месяца в СИЗО,,