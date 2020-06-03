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Полиция открыла дело по факту хищения более 2700 вагонов зерна из Госрезерва

Полиция открыла дело по факту хищения более 2700 вагонов зерна из Госрезерва

По факту присвоения более 2700 вагонов зерна из Государственного резерва Украины открыто уголовное производство, сообщает Министерство внутренних дел.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Украины сообщает БизнесЦензор.

По факту предоставленной информации бывшим руководителем Госрезерва Ярославом Погорелым об обнаруженной аудиторской службой нехватке начато досудебное расследование.

"Нехватка почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Сумма убытков - более 800 млн гривен. Только со складов территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области, откуда я родом, исчезло пшеницы, которая поместилась бы в 150 вагонов-зерновозов", - сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) . Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить главу Государственного агентства резерва и двух его заместителей по итогам собеседования.

Кабинет министров 13 мая решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.

Держрезерв (101) зерно (1868) МВС (528)


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Топ коментарі
+5
Очень интересно, Погорелова уволили 13 мая, после его увольнения прошел аудит и сам же Погорелов заявляет о пропаже зерна.
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03.06.2020 11:29
+5
Так может и его и убрали за разглашение?
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03.06.2020 11:54
+2
Теперь поставили Бениного Барабаша. Будет лучше? Сомневаюсь.
До этого Барабаш был замом Погорелова.
Может Барабаш и причастен к нашествию зеленых мышей, сожравших зерна почти на миллиард?
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03.06.2020 12:24
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Очень интересно, Погорелова уволили 13 мая, после его увольнения прошел аудит и сам же Погорелов заявляет о пропаже зерна.
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03.06.2020 11:29 Відповісти
Так может и его и убрали за разглашение?
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03.06.2020 11:54 Відповісти
Нет Погорелов начал кричать о масштабных хищениях уже после своего увольнения и назначения аудита, до этого его все устраивало, кстати там речь идет не только о зерне но и о ГСМ.
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03.06.2020 12:15 Відповісти
Теперь поставили Бениного Барабаша. Будет лучше? Сомневаюсь.
До этого Барабаш был замом Погорелова.
Может Барабаш и причастен к нашествию зеленых мышей, сожравших зерна почти на миллиард?
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03.06.2020 12:24 Відповісти
Ну Барабаш был замом, поэтому естественно стал ВРИО до назначения нового главы.
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03.06.2020 12:29 Відповісти
Конечно, естественно, если Зе остается под влиянием Бени.

Барабаш известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.
СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника - 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,98%, Keyhall Holding Ltd - 11,45% и Interneft Ltd - 6,16%.

Источник: https://biz.censor.net/n3195488
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03.06.2020 12:46 Відповісти
Вижу как наяву.

-Откройте это полицейский Гаврилов!

-Что вам надо?
-Это вы украли 2700 вагонов зерна?
-Пошел нахер!
-спасибо за сотрудничество
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03.06.2020 11:59 Відповісти
Полиция открыла дело по факту хищения более 2700 вагонов зерна из Госрезерва - Цензор.НЕТ 1486
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03.06.2020 12:28 Відповісти
Ну да, а уволеный Погорелов конечно был не в курсе и к хищениям отношения не имеет. Вот только если бы не назначили аудит то никто ничего об этом и не узнал.
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03.06.2020 12:34 Відповісти
Це вже не естетично, раніше крадіжкою вагонів з товаром, переважно займались вихованні хлопчики з інтелігентних єврейських родин - відголосок минулого... Потрібно вже вдосконалювати майстерність крадіжки грошей - ВАГОНАМИ, такі прфі вже є...! Той же БЄНЯ..!!
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03.06.2020 12:45 Відповісти
Офигеть))) Оно в вагонах хранилось?))) Или это уже такая мера измерения веса?)))
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03.06.2020 13:40 Відповісти
уузнаем о возврате украденого или нет...вопрос риторический.
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03.06.2020 14:07 Відповісти
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03.06.2020 14:30 Відповісти
Только начало с запуском захвата земли мы продуктов не увидим. Потому что гарант безопасности о безопасности не думает
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03.06.2020 14:14 Відповісти
это Миши сьели.... - воровать , так ВАГОНОМИ - все верно, больше шансов откупится...
Поживанов - тот ворюга, раньше возглавлял, сейчас в Вене - это может подтвердить...
Віват Україна !!!!
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03.06.2020 14:29 Відповісти
Полиция открыла дело по факту хищения более 2700 вагонов зерна из Госрезерва - Цензор.НЕТ 794
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03.06.2020 14:54 Відповісти
Полиция открыла дело по факту хищения более 2700 вагонов зерна из Госрезерва - Цензор.НЕТ 3380
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03.06.2020 14:54 Відповісти
это минимум 50--60 эшелонов
проследить ,,никак невозможно,,
как исчезли запасы гос резерва медицинские
,,надо на хлеб цену поднять нет госрезерва ,,
хорошая сума примерно 200 млн грн
и никто ничего не знает
как все это надоело
,,мужик за краже металла вина сумму 1,3 тыс. грн
сидит 4 месяца в СИЗО,,
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03.06.2020 15:40 Відповісти
Эта новость скорее к криминальной хронике относится чем к бизнесу.
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03.06.2020 16:38 Відповісти
Когда это (украденное) зерно грузилось в портах, неравнодушные СМИ криком кричали. Но, музей Гончара гораздо интереснее.
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03.06.2020 17:07 Відповісти
Та то явно мыши заточили...
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03.06.2020 19:10 Відповісти

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