Израиль не будет возобновлять авиасообщение с Украиной из-за показателей по коронавирусу

Посол Израиля Йоэль Лион рассказал, что в ближайшее время авиасообщение с Украиной не будет восстановлено из-за украинских показателей распространения коронавируса среди населения.

Об этом со ссылкой на РБК Украина сообщает БизнесЦензор.

"Но мы посмотрели на ваши цифры – они далеки от тех, которые нам нужны. В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", - сказал он.

"Возможно, надо будет вернуться к этому вопросу в следующем месяце и снова посмотреть на цифры. Ведь если открыться сейчас, то людям придется две недели потом сидеть в карантине, никакой турист этого не захочет. Нам надо будет подождать, пока цифры в Украине снизятся. Кроме того, другой важный фактор – количество тестов, которые вы проводите", - добавил посол.