Шмыгаль подал в Раду кандидатуры министров экологии и культуры и вице-премьера по вопросам евроинтеграции
Премьер Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде кандидатуры для назначения на должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, министра культуры и информационной политики, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Соответствующие проекты постановления Кабинета министров зарегистрированы в Верховной Раде, сообщает БизнесЦензор.
На сайте Рады опубликованы проект постановления о назначении Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, проект постановления о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики, проект постановления о назначении Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Также в Раду подан проект постановления об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
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