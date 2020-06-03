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Шмыгаль подал в Раду кандидатуры министров экологии и культуры и вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Шмыгаль подал в Раду кандидатуры министров экологии и культуры и вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Премьер Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде кандидатуры для назначения на должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, министра культуры и информационной политики, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Соответствующие проекты постановления Кабинета министров зарегистрированы в Верховной Раде, сообщает БизнесЦензор.

На сайте Рады опубликованы проект постановления о назначении Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, проект постановления о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики, проект постановления о назначении Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также в Раду подан проект постановления об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

ВР (2865) Кабмін (7742) Міністерство культури (132) Мінекології (184) Пристайко Вадим (14) Шмигаль Денис (1484)


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