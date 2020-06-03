Кабмин разрешил открыть все кафе и рестораны с 5 июня (обновлено)

Кабинет министров разрешил заведениям общественного питания с 5 июня принимать посетителей не только на летних площадках, а и в помещениях.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №435 от 3 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены измененияв постановление Кабмина №392 от 20 мая, которым был введен так называемый "адаптивный карантин".

Проект решения в ходе заседания Кабмина 3 июня представил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Предлагается разрешить с 5 июня работу заведений общественного питания, в частности принятие посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемиологических мер", – сказал министр.

Степанов добавил, что также предлагается с 5 июня разрешить проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при условии контроля религиозными организациями соблюдения дистанции между участниками не меньше 1,5 м, а также в помещениях при условии пребывания не более 1 лица на 5 кв. м площади здания.

Кроме того, с 5 июня лицам, которые достигли 60-летнего возраста, разрешат не соблюдать условия самоизоляции.

"Также планируется предусмотреть, что в случае несоответствия эпидемиологической ситуации в регионе требованиям к ослаблению противоэпидемиологических мер на протяжении трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и НС собирается на внеочередное заседание и принимает решение об отмене некоторых противоэпидемиологических мер, исходя из оценки текущей противоэпидемиологической ситуации в регионе", – подчеркнул Степанов.

Также разрешена работа деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.

Как сообщалсь, 20 мая Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

В частности, было разрешено возобновить работу общественного транспорта, летних площадок кафе и ресторанов, детсадов, спортивных учреждений.