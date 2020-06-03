Нацкомиссия пересмотрит тарифы "Укртрансгаза" на хранение, закачку и отбор газа из ПХГ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины, с 1 июля 2020 года планирует пересмотреть тарифы АО "Укртрансгаз" на услуги по хранению, закачке и отбору природного газа в подземных хранилищах (ПХГ).

Согласно одобренному комиссией в среду проекту постановления, тариф на услуги по хранению планируется увеличить на 10,5% – до 0,19 грн за тыс. кубометров в сутки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тариф "Укртрансгаза" на закачку газа в хранилища предложено повысить на 13,3% – до 105,67 грн за тыс. кубометров в сутки, тогда как тариф на отбор планируется снизить на 37,4% – до 60,82 грн за 1 тыс. кубометров в сутки (все – без НДС).

Пересмотр тарифов связан со сменой объемов хранения/закачки/отбора газа в ПХГ за последние годы и изменением основных макроэкономических показателей, в том числе минимальной заработной платы цен на энергоносители.

Напомним, в систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров), Вергунское (0,4 млрд кубометров).