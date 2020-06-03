Cервис доставки еды Menu Group закроет бизнес в Украине вслед за Uber Eats

Совет директоров компании Menu Group (с июня 2019 года управляет сервисами доставки еды Menu.ua и Eda.ua) решил уйти с украинского рынка, продав или закрыв бизнес.

Об этом сообщил основатель и СЕО Menu Group Ваган Керобян в интервью изданию Retailers, передает БизнесЦензор.

По словам Керобяна, совет директоров компании решил остановить инвестиции в Украину и рассматривает дальнейшую продажу компании или ее закрытие. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято 8 июня текущего года.

"Мы вышли (на украинский рынок) в конце июня 2019 года, "купив" Eda.ua за около $1 млн путем обмена акций. После этого мы инвестировали в развитие сервисов в Украине - Eda.ua и Menu.ua – более $1,5 млн. Сюда входят также расходы на погашение долгов, которые были у Eda.ua", – рассказал Керобян.

Он подтвердил, что у Menu Group есть задолженность перед рядом партнеров доставки в размере $220 тыс., из-за которой часть из партнеров прекратила работу с сервисами. Все долги перед партнерами планируют погасить в течение нескольких месяцев.

"Когда случилась ситуация с коронавирусом, мы поняли, что для дальнейшего развития в Украине у нас нет необходимых ресурсов. Мы попали в 1% компаний во всем мире, у которых росли продажи во время карантина. В Украине тоже был незначительный рост, но в то же время компания была убыточной – ежемесячно мы инвестировали более $100 тыс. долларов в рост бизнеса", – отметил глава Menu Group.

По словам Керобяна, компания общалась с 30 потенциальными покупателями, к финалу переговоров сократив их список до трех-четырех.

"Потенциальные покупатели – это супер-громкие имена, стратегические инвесторы, работающие в Украине. Все эти компании хотят стать е-commerce игроками. Имен разглашать не могу, но один из потенциальных покупателей – это одна из крупнейших сетей супермаркетов в Украине. Если сделка состоится, то на рынке Украины появится третий, достаточно сильный игрок в сегменте доставки еды", – подчеркнул Керобян, отметив, что компания также ведет переговоры с консалтинговыми компаниями по поводу закрытия бизнеса в Украине.

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Как сообщалось, Menu Group вышла на рынок Украины в июне 2019 года приобретя сервис Eda.ua путем обмена акций (озвученной стоимостью около $1 млн). Сервис Menu.ua был запущен в октябре 2019 года в Киеве, в феврале 2020 года начал работу в Днепре.

По мнению СЕО Menu Group сейчас он занимает менее 1% рынка доставки еды при том, что более 50% рынка находится в руках ресторанов, у которых есть собственная служба доставки.

В июне 2017 года сервис Eda.ua, входивший в инвестиционный портфель Chernovetskyi Investment Group (CIG), завершил объединение с одним из лидеров в сфере доставки еды в странах Балтии - Foodout.

Как сообщалось, сервис доставки еды UberEats с 3 июня прекратил работу в Украине.