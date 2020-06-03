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Cервис доставки еды Menu Group закроет бизнес в Украине вслед за Uber Eats

Cервис доставки еды Menu Group закроет бизнес в Украине вслед за Uber Eats

Совет директоров компании Menu Group (с июня 2019 года управляет сервисами доставки еды Menu.ua и Eda.ua) решил уйти с украинского рынка, продав или закрыв бизнес.

Об этом сообщил основатель и СЕО Menu Group Ваган Керобян в интервью изданию Retailers, передает БизнесЦензор.

По словам Керобяна, совет директоров компании решил остановить инвестиции в Украину и рассматривает дальнейшую продажу компании или ее закрытие. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято 8 июня текущего года.

"Мы вышли (на украинский рынок) в конце июня 2019 года, "купив" Eda.ua за около $1 млн путем обмена акций. После этого мы инвестировали в развитие сервисов в Украине - Eda.ua и Menu.ua – более $1,5 млн. Сюда входят также расходы на погашение долгов, которые были у Eda.ua", – рассказал Керобян.

Он подтвердил, что у Menu Group есть задолженность перед рядом партнеров доставки в размере $220 тыс., из-за которой часть из партнеров прекратила работу с сервисами. Все долги перед партнерами планируют погасить в течение нескольких месяцев.

"Когда случилась ситуация с коронавирусом, мы поняли, что для дальнейшего развития в Украине у нас нет необходимых ресурсов.  Мы попали в 1% компаний во всем мире, у которых росли продажи во время карантина. В Украине тоже был незначительный рост, но в то же время компания была убыточной – ежемесячно мы инвестировали более $100 тыс. долларов в рост бизнеса", – отметил глава Menu Group.

По словам Керобяна, компания общалась с 30 потенциальными покупателями, к финалу переговоров сократив их список до трех-четырех.

"Потенциальные покупатели – это супер-громкие имена, стратегические инвесторы, работающие в Украине. Все эти компании хотят стать е-commerce игроками. Имен разглашать не могу, но один из потенциальных покупателей – это одна из крупнейших сетей супермаркетов в Украине. Если сделка состоится, то на рынке Украины появится третий, достаточно сильный игрок в сегменте доставки еды", – подчеркнул Керобян, отметив, что компания также ведет переговоры с консалтинговыми компаниями по поводу закрытия бизнеса в Украине.

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Как сообщалось, Menu Group вышла на рынок Украины в июне 2019 года приобретя сервис Eda.ua путем обмена акций (озвученной стоимостью около $1 млн). Сервис Menu.ua был запущен в октябре 2019 года в Киеве, в феврале 2020 года начал работу в Днепре.

По мнению СЕО Menu Group сейчас он занимает менее 1% рынка доставки еды при том, что более 50% рынка находится в руках ресторанов, у которых есть собственная служба доставки.

В июне 2017 года сервис Eda.ua, входивший в инвестиционный портфель Chernovetskyi Investment Group (CIG), завершил объединение с одним из лидеров в сфере доставки еды в странах Балтии - Foodout.

Как сообщалось, сервис доставки еды UberEats с 3 июня прекратил работу в Украине.

Автор: 

закриття (126) їжа (132) uber (249) доставка (211)


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Топ коментарі
+3
Ну разве что-то сравнится с домашним борщиком
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03.06.2020 17:54
+2
Не представляю, как во время эпидемии бизнес доставки еды может быть убыточным? Если 2 месяца народ в большинстве своём заказывал доставку продуктов из супермаркетов на дом. Да и сейчас многие продолжают заказывать. Может, дело в ценах на ту доставку- когда стоимость доставки дороже стоимости "еды"?
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03.06.2020 19:29
+2
Инвестиционные няни подвели , сильно много запросили
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03.06.2020 20:55
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Ну разве что-то сравнится с домашним борщиком
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03.06.2020 17:54 Відповісти
Не представляю, как во время эпидемии бизнес доставки еды может быть убыточным? Если 2 месяца народ в большинстве своём заказывал доставку продуктов из супермаркетов на дом. Да и сейчас многие продолжают заказывать. Может, дело в ценах на ту доставку- когда стоимость доставки дороже стоимости "еды"?
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03.06.2020 19:29 Відповісти
как, как...
это компания лёни-космоса
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03.06.2020 21:37 Відповісти
так якби ж то їжу доставляли, а не якусь єду. яка назва так і розвивались.
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03.06.2020 23:25 Відповісти
100%!
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04.06.2020 00:25 Відповісти
Инвестиционные няни подвели , сильно много запросили
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03.06.2020 20:55 Відповісти
вони хотіли доставляти крутони і кав'яр по сто баксів за сто грам, а людям на карантині тра' буряки, бараболю та моркву мішками
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03.06.2020 21:18 Відповісти
очень забавно, но никто из комментаторов так и не допер, что такое Chernovetskyi Investment Group
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03.06.2020 21:38 Відповісти
Chernovetskyi Investment Group - марамойка короче) Даже ни разу не слышал о них. Сейчас у всех крупных сетей, и так есть доставка. Многие работают на аутсорсе. Опять же глово, заказ юа. А мелким оно не по карману. У их не такой оборот.
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03.06.2020 22:36 Відповісти
Назвали б їжа.юа, то розвивались, а єду нехай на параші розвозять.
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03.06.2020 23:26 Відповісти
як бачимо бізнес накрився не через коронавірус, а через загальний занепад економіки якою просто ніхто не займається,останній рік все йшло на самотік по енерції, але той рух вже вичерпав себе.
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03.06.2020 23:58 Відповісти
Украинцы умеют считать свои деньги и народ не ленивый .Поэтому можно дома самому картошку пожарить и в итоге это блюдо будет в 10 раз дешевле ,чем из кафешки ,да ещё и за доставку заплатить.
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04.06.2020 07:17 Відповісти
Еда.уа? Впервые слышу :/
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04.06.2020 08:33 Відповісти

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