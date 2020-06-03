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Рада отменила военный сбор с дохода по облигациям внутреннего государственного займа

Рада отменила военный сбор с дохода по облигациям внутреннего государственного займа

С 23 мая отменен военный сбор в размере 1,5% с купонного и инвестиционного дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как сообщили в пресс-службе группы ICU, соответствующие изменения содержатся в законе №466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (законопроект №1210), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1210, которій был принят с целью внедрения международных стандартов налогового контроля и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Законом также внесен ряд других поправок в Налоговый кодекс, в частности, урегулировано налогообложение жидкостей для электронных сигарет и возобновлено возмещение НДС при экспорте сои и рапса.

Автор: 

Зеленський Володимир (2507) податки (2414) Податковий кодекс (231) ОВДП (808)


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андоны!
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03.06.2020 18:39 Відповісти
так оно и понятно....ОВГЗ можно купить только минимально на сумму миллион гривень. Богатым людям оно надо платить налоги ? А там и сопля же вложился на 5 млн. Ему оно тоже не надо)))
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03.06.2020 19:53 Відповісти
ВОТ СУКИ! Своя рубашка ближе к телу
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03.06.2020 20:05 Відповісти
Богатые потому и богатые, что не платят налоги!
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03.06.2020 20:22 Відповісти

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