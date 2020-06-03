Украинцы вышли на второе место по росту количества полученных паспортов гражданина Германии

В 2019 году гражданство Германии получили 128,9 тыс. человек, что на 15% или на 16,6 тыс. больше, чем годом ранее, и является наибольшим количеством выданных иностранцам немецких паспортов с 2003 года.

Об этом сообщает Федеральное ведомство статистики ФРГ (Destatis), передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В целом немецкое гражданство получили иностранцы из 183 стран. Больше всего среди них – турки (16,2 тыс.), далее идут британцы (14,6 тыс.), поляки (6 тыс.), румыны (5,8 тыс.) и иракцы (4,6 тыс.).

Украинцы в прошлом году получили 4260 немецких паспортов, из них почти две трети женщин (2 845), мужчин – 1 410. Прирост среди украинцев по сравнению с предыдущим годом составил 1 800 – крупнейший после британцев. Для сравнения в прошлом году гражданство ФРГ получили 2 125 россиян.

Почти половину прироста в 2019 году (8 тысяч) обеспечили подданные Великобритании. В прошлом году 14,6 тыс. британцев получили немецкий паспорт, что больше, чем за два предыдущих года вместе взятых.

Читайте также: С начала года российское гражданство получили более 100 тысяч украинцев

В целом со времени проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году немецкое гражданство получили 31,6 тыс. британцев. Для сравнения, в 2015 году гражданство ФРГ получили лишь около 600 британцев.

Подданные Соединенного Королевства, которые в прошлом году получили немецкий паспорт, в основном длительное время проживают в ФРГ, половина из них – более 26 лет.

Каждый третий из иностранцев, которые приобрели гражданство ФРГ в 2019 году происходит из другой страны-члена ЕС. Они могут хранить также свое прежнее гражданство. Лишь 1,2% турок, которые имеют основания для получения немецкого гражданства, воспользовались такой возможностью.