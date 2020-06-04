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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине за сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса (обновлено)

В Украине за сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса (обновлено)

В Украине зафиксировано 25 тысяч 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"На 4 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев. Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР", – сообщает Минздрав.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это рекордное количество новых случаев коронавируса, обнаруженных за сутки, и если ситуация будет ухудшаться, министерство рекомендовать усиление карантина.

"Сегодня у нас рекорд по количеству людей, которые выздоровели – это 602 человека, но с другой стороны – антирекорд, поскольку имеем 588 новых случаев COVID-19", – сказал Степанов.

По словам министра, за предыдущие сутки было всего осуществлен 14 301 тест на коронавирус, из них – 10 563 исследования методом ПЦР, а также 3 738 ИФА-тестов.

По состоянию на утро 4 июня поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 62 тысячи 300 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 1077 случаев;
  • Волынская область - 986 случаев;
  • Днепропетровская область - 957 случаев;
  • Донецкая область - 174 случая;
  • Житомирская область - 833 случая;
  • Закарпатская область - 1257 случаев;
  • Запорожская область - 469 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1491 случай;
  • Кировоградская область - 526 случаев;
  • Киев - 3210 случаев;
  • Киевская область - 1673 случая;
  • Львовская область - 1915 случаев;
  • Луганская область - 51 случай;
  • Николаевская область - 295 случаев;
  • Одесская область - 933 случая;
  • Полтавская область - 272 случая;
  • Ровенская область - 1905 случаев;
  • Сумская область - 177 случаев;
  • Тернопольская область - 1220 случаев;
  • Харьковская область - 1166 случаев;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 497 случаев;
  • Черновицкая область - 3481 случай;
  • Черкасская область - 429 случаев;
  • Черниговская область - 238 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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