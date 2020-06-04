В Украине за сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса (обновлено)

В Украине зафиксировано 25 тысяч 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"На 4 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 25411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев. Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР", – сообщает Минздрав.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это рекордное количество новых случаев коронавируса, обнаруженных за сутки, и если ситуация будет ухудшаться, министерство рекомендовать усиление карантина.

"Сегодня у нас рекорд по количеству людей, которые выздоровели – это 602 человека, но с другой стороны – антирекорд, поскольку имеем 588 новых случаев COVID-19", – сказал Степанов.

По словам министра, за предыдущие сутки было всего осуществлен 14 301 тест на коронавирус, из них – 10 563 исследования методом ПЦР, а также 3 738 ИФА-тестов.

По состоянию на утро 4 июня поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 62 тысячи 300 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: