"Роснефть" создала новую торговую компанию в Швейцарии из-за санкций США, – Reuters

Российская нефтяная компания "Роснефть", которой пришлось приостановить деятельность своей швейцарской торговой "дочки" Rosneft Trading SA из-за санкций США, зарегистрировала в Женеве новую торговую компанию Energopole SA.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника и представителя "Роснефти", передает БизнесЦензор.

По данным агентства, Energopole SA возьмет на себя большую часть бизнеса Rosneft Trading, за исключением торговых операций с Венесуэлой.

В частности, в функции Energopole будет входить снабжение нефтью НПЗ "Роснефти" в Германии и торговля частью объемов нефти и нефтепродуктов компании в Европе.

"Компания Energopole SA является 100% дочерним обществом "Роснефти". Это дочернее общество занимается коммерческой деятельностью в интересах "Роснефти" и не имеет никакого отношения к RTSA", – подтвердил представитель "Роснефти".

По данным агентства, Energopole уже начала операции: компания отгрузит 13-14 июня 82 тыс. тонн нефти CPC Blend из ресурсов "Роснефти" через черноморский терминал "Южная Озереевка", принадлежащий Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Ранее эту функцию выполняла компания Rosneft Trading.

Трейдеры отмечают, что в апреле экспортером объемов нефти CPC Blend "Роснефти" стал партнер компании – Shell, но это была временная схема и теперь объемы перейдут к Energopole.

Директором Energopole назначен Виталий Збант, который ранее работал в группе компаний "Роснефть", сообщили два источника.

По словам двух источников, часть сотрудников Rosneft Trading SA перейдет в Energopole, но не все: топ-менеджеры и директоры вряд ли будут работать в новой компании. На данный момент Energopole продолжает договариваться с банками и контрагентами, что пока ограничивает ее в торговых операциях, но через несколько месяцев компания сможет заниматься полноценным трейдингом, считают участники рынка.

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Как сообщалось, 18 февраля США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" – Rosneft Trading S.A. – в санкционный список (SDN List) за операции в Венесуэле. Крайний срок для компаний, чтобы свернуть операции с фирмой, установлен на 20 мая.

RTSA выступала продавцом части нефти и нефтепродуктов "Роснефти" большинству крупнейших мировых игроков рынка, включая европейские нефтяные компании BP и Royal Dutch/Shell, американскую ExxonMobil и все основные торговые дома, включая Glencore, Vitol и Trafigura.

После этого "Роснефть" перевела поставки венесуэльской нефти на подконтрольную швейцарскую TNK Trading International (TTI), однако 13 марта США ввели санкции и против этой компании.

После этого ряд крупных покупателей отказались принимать любые грузы, связанные с российской компанией "Роснефть" из-за опасения санкций.

В итоге "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех активов, связанных с деятельностью в этой стране, специально созданной правительством РФ компании в обмен на 9,6% собственных акций.