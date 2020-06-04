"Укрпошта" получила первые 2,4 тысячи писем со штрафами за превышение скорости

АО "Укрпошта" получило для доставки первые 2,4 тыс. писем со штрафами для нарушителей ПДД, выявленных за три дня работы комплексов автоматической фотовидеофиксации, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом Криклий сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Укрпошта" получила первую партию штрафов для нарушителей. Это 2400 админпостановлений, которые начнут поставляться адресатам уже завтра", - написал он.

По его словам, еще 220 комплексов автоматической фиксации (КАФ) будет установлено на дорогах Украины в местах с высокой концентрацией ДТП.

"Уже согласовано 41 место для 58 камер: 2 - Винницкой области, 1 - в Волынской, 1 -в Житомирской, 2 - в Закарпатской, 2 - в Запорожской, 2 - в Харьковской, 2 - в Черкасской, 1 - в Ровенской, 2 - в Тернопольской, 3 - в Одесской, 2 - в Ивано-Франковской и 21 в Львовской", - сообщил Криклий.

"Всего за 2 дня с начала запуска системы количество превышений разрешенной скорости в Киеве и Киевской области на участках, где установлены комплексы автоматической фиксации снизилась почти на 40% - с 57880 случаев до 34176. Это прекрасный сигнал того, что мы делаем все правильно", - считает Криклий.