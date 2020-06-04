"Укравтодор" открыл понтонную переправу возле рухнувшего моста на трассе возле Никополя. ФОТО

Понтонная переправа через реку Чертомлык на дороге государственного значения Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье в селе Алексеевка Никопольского района открыта для движения автомобильного транспорта.

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", движение по понтонному мосту осуществляется только в реверсном режиме и регулируется светофорами, передает БизнесЦензор.

Разрешенная скорость движения по временному мосту – 20 км/ч, максимальная нагрузка – 30 тонн.

Длина понтонной переправы составила 160 метров, ширина проезжей части – 6,5 метров, общая ширина переправы – 8 метров.

Напомним, 29 мая глава "Укравтодора" Александр Кубраков пообещал, что новый мост рядом с разрушенным будет построен до конца года.

Как сообщалось, монтаж понтонной переправы осуществлял 808 понтонно-мостовой полк Вооруженных сил Украины.

Напомним, утром 20 мая в Запорожской области обвалился пролет Алексеевского моста вблизи Никополя, который расположен на автотрассе государственного значения Н-23. Обрушение моста произошло, когда по нему проезжала фура, перевозившая трубы.

Автодорога Н-23 - автомобильная дорога национального значения на территории Украины, Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. Проходит по территории Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей.

По данным "Укравтодора", заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн. Сам мост был построен в 1955 году. Проходит через р. Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Длина моста 151,92 м. Состоит из 9 железобетонных опор и 8 металлических секций.

Согласно данным проведенного обследования в 2017 году специализированным предприятием ГП "УкрДПТИтрансбуд", искусственное сооружение находится в 4 эксплуатационном состоянии ("ограниченно работоспособный"), остаточный ресурс пролетных строений моста составляет 12 лет