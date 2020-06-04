Окончание транзитного договора с "Газпромом" не повлияло на поставки газа из России, – PGNiG

Окончание соглашения о транзите российского газа через Польшу в Европу не повлияло на поставки "Газпрома" польской газовой компании PGNiG.

Об этом сообщил глава PGNiG Ежи Квецинский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Окончание соглашения о транзите никак не повлияло на наши отношения с "Газпромом", - сказал Квецинский.

Он напомнил, что у PGNiG есть отдельный долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом", который истекает в 2022 году.

Как сообщалось, 1 июня после четырех дней простоя возобновилась транспортировка газа из России через Беларусь и Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа".

Напомним, договор между российским "Газпромом" и оператором польской газотранспортной системы Gaz-System о транзите газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа истек 17 мая, после чего транзит газа должен был продолжаться по европейским правилам.

"Газпром" после истечения контракта до 1 июля может бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. При этом на третий квартал пользователи системы забронировали около 80% мощности газопровода.

Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал - Европа был заключен еще в 1990-х годах. Соглашение предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. Ежегодные поставки газа составляют 33 млрд куб. м в год.

Напомним, в ноябре 2019 года Польша также объявила об отказе продлить Ямальский контракт в части закупок газа из России. Контракт на поставки газа, подписанный в 1996 году, был рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году "Газпром" и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Варшава начала требовать новых скидок на газ.

В 2016 году Польша обратилась в арбитраж, который в итоге признал, что стоимость росс