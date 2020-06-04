Экс-министр финансов Маркарова решила вернуться в бизнес после пяти лет на госслужбе

Министр финансов в 2018-2020 годах Оксана Маркарова решила вернуться в бизнес после пяти лет на госслужбе.

Как передает БизнесЦензор, об этом экс-министр финансов Оксана Маркарова написала на своей странице в Facebook.

"Возвращаюсь в бизнес, все с начала. Стартап Arсhidata зарегистрирован 2 июня. Детали позже", – написала Маркарова.

По ее словам, кроме бизнеса экс-министр планирует работать над развитием фондового рынка через новосозданный "Фонд развития рынка капитала", а также в наблюдательном совете национального университета "Киево-Могилянская академия".

Как сообщалось, Оксана Маркарова занимала должность министра финансов с ноября 2018 года до 4 марта 2020 года.

До этого Маркарова с апреля 2016 года занимала пост первого заместителя министра финансов. В марте 2015 - апреле 2016 года она занимала должность заместителя министра - руководителя аппарата Министерства финансов при Наталье Яресько.

До прихода на госслужбу 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ITT в качестве председателя правления - президента АО "ИК IТТ-Инвест".