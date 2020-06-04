Цены на автогаз в крупных сетях АЗС превысили 10,5 грн за литр

Средняя цена сжиженного газа в крупнейших сетях АЗС в четверг, 4 июня, выросла еще на 5 копеек за литр и превысила 10,50 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть ОККО в ряде восточных и южных областей повысила цены на 20 копеек, средняя по сети цена автогаза выросла на 5 коп. – до 11,07 грн/л.

Крупнейшая сеть "Приват" на 45 копеек увеличила цены в Житомирской области.

"БРСМ-Нафта" в Днепропетровской и Полтавской областях повысила цены на 20-30 коп./л, в Сумской, Харьковской и Одесской – на 10 коп./л.

На 10-20 копеек цены в ряде регионов повысили сети Amic и Shell.

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Как сообщалось, за прошедшую неделю средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 65 копеек или на 7% – до 10,20 грн/л.

В течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились на 60% или 3,40 грн/л.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л