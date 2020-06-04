"Агро Газ Трейдинг" заявляет о выполнении всех обязательств перед Одесским припортовым заводом

Компания "Агро Газ Трейдинг", которая является поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода, в марте 2020 повысила плату за ее переработку, благодаря чему ОПЗ получил дополнительные 12,5 млн грн.

В компании подчеркивают, что АГТ выполняет все финансовые обязательства перед ОПЗ – у компании отсутствует задолженность перед заводом и даже была осуществлена ​​предоплата за изготовление будущих партий продукции, сообщает пресс-служба АГТ, передает БизнесЦензор.

"В марте 2020 года АГТ повысила ставки по толлинговому соглашению [соглашение о переработке давальческого сырья], и по состоянию на сегодня АГТ работает со ставками $39 и $51 за переработку тонны аммиака и карбамида соответственно. Финансовый эффект от повышения платы за переработку сырья для ОПЗ составил 12,5 млн грн, которые были направлены на энергомодернизацию предприятия и повышение заработных плат работникам завода в среднем на 10% с 1 апреля. По состоянию на начало июня 2020 году в расчетах с заводом в АГТ отсутствуют какие-либо задолженности, наоборот есть переплаты, что выступает дополнительным фактором финансовой устойчивости ОПЗ", – говорится в сообщении пресс-службы АГТ.

В марте 2020 года наблюдательный совет ОПЗ отменил формальные основания, согласно которым был проведен новый конкурс по отбору поставщика давальческого сырья на период май-декабрь 2020 года, который был объявлен в январе 2020 года.

Таким образом, конкурс не состоялся и победитель не был определен. В компании отмечают, что она обеспечивает функционирование Одесского припортового завода до объявления результатов нового конкурса по отбору давальца.

ОПЗ является крупнейшим предприятием химической отрасли Украины и входит в перечень предприятий, планируемых к приватизации.