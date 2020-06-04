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Рада определила трех человек для выбора новых членов Нацкомиссии по тарифам

Рада определила трех человек для выбора новых членов Нацкомиссии по тарифам

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг определил трех членов конкурсной комиссии по выбору состава Национальной комиссии, осуществляющей регулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как передает БизнесЦензор, об этом член номинационной комиссии Светлана Голикова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ выбрал трех членов КК НКРЭКУ: Алексея Рябчина, Олега Прохоренко и меня. Всего было 11 кандидатов", – сообщила Голикова.

Она напомнила, что еще двух членов конкурсной комиссии должно назначить правительство, после чего полный состав комиссии утвердит Кабмин.

Как сообщалось, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил четверых временных членов Национальной комиссии, которая осуществляет регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). 

Они назначены членами Нацкомиссии до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам конкурса.

Автор: 

ВР (2865) конкурс (424) парламент (1948) НКРЕКП (1442)


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