Итоги недели: "Письма счастья", возобновление полетов и новая монета в 10 гривен

Главные новости экономики за неделю 1 - 5 июня.

ФИНАНСЫ

Золотовалютные резервы НБУ сократились до $25,4 миллиарда из-за выплат по госдолгу

По предварительным данным, на 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд, сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн из-за пиковых выплат по госдолгу.

МВФ определил дату заседания для утверждения кредита Украине

Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос утверждения новой кредитной программы stand-by для Украины 9 июня, тогда как власти страны надеялись на принятие программы 5 июня.

В то же время, по словам министра финансов Сергея Марченко, первый транш по программе может быть увеличен до $2,1 млрд с ожидавшихся $1,9 млрд.

Доходы госбюджета в мае упали на 38%, – Минфин

По данным Минфина, в мае в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, что на 40 млрд грн или 38% меньше, чем в апреле (103,95 млрд грн) или в мае 2019 года (104,12 млрд грн).

При этом Минфин заявляет, что роспись госбюджета в мае выполнена на 100%. Это стало возможным благодаря снижению плана поступлений после внесения изменений в госбюджет в апреле.

Остатки средств на едином счету Казначейства превысили 32 миллиарда

Остатки средств на Едином Казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 июня 2020 года составили 32,49 млрд грн, что на 14,85 млрд грн или на 46% больше, по сравнению с показателем на начала мая.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 3 миллиардов, снижая ставки

Минфин привлек в бюджет 2,95 млрд грн от продажи ОВГЗ. В министерстве отмечают, что ставки по облигациям продолжают снижаться, а доходность по самым коротким бумагам вернулась к докарантинным уровням.

Нацбанк увеличил покупку валюты в 6 раз

Национальный банк в период с 1 по 5 июня купил на межбанковском валютном рынке $410,7 млн, что в 5,7 раза больше, чем неделей ранее ($72 млн). В целом с начала года НБУ купил $3,14 млрд, продал – $2,79 млрд.

Нацбанк ввел в обращение новую монету номиналом 10 гривен

Национальный банк с 3 июня ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят в обороте банкноты аналогичного номинала. В НБУ уверяют, что монета заметно больше выпущенных ранее, что позволит легко ее отличить от оборотных монет других номиналов.

"Приватбанк" столкнулся со серьезным сбоем в работе сервисов

В четверг в сетевом оборудовании государственного "Приватбанка" произошел сбой, в результате чего у пользователей возникли сложности с работой интернет-банкинга. Работа "Приват24" для бизнеса была восстановлена днем того же дня, тогда как приложение "Приват24" для физических лиц в полной мере возобновило работу лишь к вечеру.

Пенсионный фонд недосчитался 8 миллиардов поступлений от ЕСВ

Поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса с начала года составили 97,6 млрд грн, что на 8 млрд грн меньше плана. В том числе в апреле и мае недовыполнение плана поступлений составило 3,7 млрд и 3,4 млрд грн соответственно.

Мисоцполитики считает, что к концу года недополучение средств от ЕСВ достигнет 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

В Украине отменили военный сбор с дохода по облигациям внутреннего государственного займа

С 23 мая отменен военный сбор в размере 1,5% с купонного и инвестиционного дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Соответствующая норма в числе прочих содержалась в подписанном президентом законопроекте №1210.

Нацкомиссия обнаружила похожий на пирамиду B2B Jewelery мошеннический проект

НКЦБФР предупредила об опасности инвестирования в проект Exlimited, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов. Регулятор отмечает, что проект имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу и рекламируется теми же блоггерами.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение ВВП достигло 5%, – Минэкономики

Министерство развития экономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле 2020 года в 5%. В то же время в Минэкономики ожидают, что смягчение карантина и обещанные Кабмином программы позволят ожидать возобновления роста ВВП в конце текущего года.

Украинцы вышли на второе место по росту количества полученных паспортов гражданина Германии

По данным официальной статистики, украинцы в 2019 году получили 4260 немецких паспортов, что на 1 800 больше, чем годом ранее. По темпам прироста в получении гражданства ФРГ украинцы вышли на второе место после британцев.

ВЛАСТЬ

Кабмин разрешил открыть все кафе и рестораны с 5 июня

Кабинет министров разрешил заведениям общественного питания с 5 июня принимать посетителей не только на летних площадках, а и в помещениях. Кроме того, отменена самоизоляция для лиц старше 60 лет и и ослаблены ограничения для религиозных мероприятий.

Впрочем власти Киева и Львова пока отказались открывать рестораны и кафе на фоне рекордного количества новых заболевших коронавирусной болезнью.

Рада приняла новый закон о таможенном тарифе

Новый закон "О таможенном тарифе Украины" призван привести классификацию и описание товаров в соответствие с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров 2017 года (ГС-2017), при этом не предусматривается изменение ставок ввозной пошлины.

Рада ввела госгарантии по кредитам местных властей на ремонт дорог

Законом областным советам предоставлено право осуществлять местные внутренние заимствования под госгарантии на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог. При этом предусмотрена возможность погашения таких долгов за счет субвенции из госбюджета.

Рада направит 35 миллиардов из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о выделении 35 млрд грн из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на ремонт и строительство дорог.

Парламентские эксперты обратили внимание, что в случае принятия законопроекта в Фонде может не остаться денег на борьбу с возможной второй вспышкой коронавируса.

Рада приняла закон о национальной инвентаризации лесов

Законом предусмотрено проведение национальной лесной инвентаризации как новой системы сбора и обобщения данных о лесах в общегосударственном масштабе.

Рада ввела помощь по уходу за одинокими пожилыми пенсионерами

Среди прочего, законом расширен круг лиц, имеющих право на назначение социальной помощи на уход, одинокими лицами с 80-летнего возраста, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.

ФГИ сменил подконтрольного Фирташу главу Запорожского титанового комбината

Фонд госимущества смог сменить главу ООО "ЗТМК" на основании принятого Кабмином еще в феврале решения. До последнего времени ЗТМК возглавлял близкий к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак. НАБУ обвиняло его в растрате 492 млн грн, которые должны были пойти на развитие компании.

Рада назначила министром культуры бывшего топ-менеджера Коломойского

Верховная Рада назначила депутата от "Слуги народа", бывшего главу "1+1 медиа" Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики. После назначения Ткаченко пообещал продать долю в "Одесской киностудии", где его партнером является застройщик Андрей Вавриш.

ЭНЕРГЕТИКА

Суд вернул повышенные в 3 раза нормы потребления газа без счетчика

Шестой апелляционный суд по иску "Николаевгаза" отменил постановление Кабмина №143 от 2019 года, котрым были снижены нормы потребления газа без счетчиков. Таким образом, суд возобновил действие установленных еще в 1996 году норм, которые больше действовавших до последнего времени в 2-3 раза.

АМКУ обвинил компании Ахметова в злоупотреблениях на рынке электроэнергии

АМКУ определил действия АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг" Рината Ахметова на рынке электроэнергии в зоне "Бурштынского энергоострова" как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением.

У "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг" есть месяц на формирование своей позиции защиты, если АМКУ окончательно признает эти компании виновными в злоупотреблениях, им грозит штраф в размере до 10% выручки за последний отчетный год.

Убытки "Центрэнерго" превыcили 2 миллиарда

Убытки государственного ПАО "Центрэнерго" за 2019 год составили более 2 млрд грн, а кредиторская задолженность превышает 4 млрд грн, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко. В то же время окончательных данных после смены подконтрольного Игорю Коломойскому руководства компании у ФГИ еще нет.

"Нафтогаз" уменьшил прибыль в первом квартале на 13 миллиардов

Прибыль группы компаний "Нафтогаз" в первом квартале 2020 года составила 3,2 млрд грн, что на 12,8 млрд грн меньше, чем в первом квартале 2019 года.

"Нафтогаз" планирует заключать договоры на поставку газа с населением через "Ощадбанк" и "Приватбанк"

"Нафтогаз" договорился с "Ощадбанком" и "Приватбанком" о заключении через них договоров на поставку газа с бытовыми потребителями в рамках запланированного с 1 июля открытия розничного рынка, сообщил глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

В свою очередь гендиректор "Укрпошты" Игорь Смилянский заявил, что почтовый оператор также планирует выйти на рынок поставки природного газа и электроэнергии для населения.

Нацкомиссия проверит 64 компании из-за манипуляций на рынке электроэнергии

НКРЭКУ проведет внеплановые выездные проверки 64 компаний в части соблюдения лицензионных условий на производство, поставку электроэнергии и трейдерскую деятельность. Регулятор подозревает, что действия ряда из них могут свидетельствовать о нарушении правил рынка.

Операторы Украины и Польши договорились о запуске виртуальной точки соединения ГТС

Операторы ГТС Украины и Польши (Gaz-System) объединили две существующие точки межгосударственного соединения – "Дроздовичи" и "Германович" – в единую виртуальную точку "ВТС-Украина-Польша". Она начнет действовать с 1 июля.

Транзит газа через Украину снизился на 46%

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины в январе-мае 2020 года сократился до 20 млрд куб. м или на 46%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (36,9 млрд куб. м), сообщил Оператор ГТС Украины.

ТРАНСПОРТ

Кабмин утвердил даты возобновления внутренних и международных авиарейсов

Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня. В первые дни отмены запрета авиакомпании заявили единичные рейсы по Украине.

В Украине запустили систему фиксации превышения скорости

С 1 июня в Украине в рабочем режиме запустили 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В первый же день работы только в Киеве они зафиксировали более 35 тысяч нарушений.

"Укрзализныця" возобновила движение поездов и электричек

"Укрзализныця" с 1 июня возобновила движение 40 поездов дальнего следования и 439 пригородных поездов. В большинстве поездов разрешено продавать только половину билетов.

При этом с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления, тогда как раньше билеты можно было купить за 45/60 суток.

Рада одобрила повышение штрафов для пешеходов в несколько раз

Принятым в первом чтении законопроектом предлагается исключить возможность административного взыскания за нарушение пешеходом ПДД в виде предупреждения и повысить размер минимального штрафа с 51 до 255 грн.

Парламентские эксперты отмечают, что в случае принятия законопроекта, ряд штрафов для водителей будет меньше, чем для пешеходов.

КОРПОРАЦИИ

Компания с крупным бизнесом в России купила 20% "Украинской биржи"

Американская Freedom Holding Corp., материнская компания "Фридом Финанс Украина", покупает 20% уставного капитала "Украинской биржи". В России Freedom Holding принадлежит банк "Фридом Финанс" и одноименная брокерская компания, которая в последние годы активно наращивает свою долю.

Cервис доставки еды Menu Group закроет бизнес в Украине вслед за Uber Eats

Menu Group (управляет сервисами доставки еды Menu.ua и Eda.ua) решила уйти с украинского рынка, продав или закрыв бизнес. Компания вышла в Украину в конце июня 2019 года, купив сервис Eda.ua, сейчас ее долги перед партнерами составляют $220 тыс.

"Укрэксимбанк" потерял 1,2 миллиарда из-за банкротства молочной компании "Галичина"

Хозсуд Львовской области ликвидировал ЧАО "Галичина", компания осталась должна государственному "Укрэксимбанку" 1,24 млрд грн. При этом основные активы обанкротившейся компании были ранее переведены на ООО "Молочная компания "Галичина", которая и являлась главой комитета кредиторов.

Суд снял арест с проданной с дисконтом 99% крупнейшей столичной типографии

Суд отменил аресты, наложенные на имущество ЧАО "Блиц-Информ", которое находилось в залоге у "Укрэксимбанка" по кредитам на 1,75 млрд грн и в ноябре прошлого года было продано ликвидатором этой компании всего за 49,59 млн грн.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд отменил арест беглого экс-нардепа Жеваго и Полтавского ГОКа

Киевский апелляционный суд отменил разрешение на задержание и содержание под стражей экс-народного депутата, совладельца Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константина Жеваго, принятое Печерским районным судом Киева в начале декабря 2019 года.

Этот же суд Киева 2 июня снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), арестованных по делу Жеваго. Бывшего депутата обвиняют в причастности к хищению 2,5 млрд грн из банка "Финансы и кредит", которым он владел до банкротства.

Полиция открыла дело по факту хищения 2700 вагонов зерна из Госрезерва

Нацполиция начала расследовать пропажу более 2700 вагонов зерна из Государственного резерва. Сумма убытков государства оценивается в более 800 млн грн.