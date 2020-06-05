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Суд вернул повышенные в 3 раза нормы потребления газа без счетчика

Суд вернул повышенные в 3 раза нормы потребления газа без счетчика

Шестой апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Кабинета министров, обязав потребителей без газовых счетчиков снова платить за газ по завышенным нормам – образца 1996 года.

Об этом со ссылкой на ГазПравду сообщает БизнесЦензор.

Таким образом правительство проиграло компании "Николаевгаз", которая требовала отменить правительственное постановление 2019 года. Постановление 143 предусматривала следующие нормы (кубометров газа на одного человека в месяц):

  • плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды – 3,28;
  • плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя – 5,39;
  • плита газовая и газовый водонагреватель – 10,49.

Обновленные же судом нормы образца 1996 года выше в 2-3 раза (кубометров газа на одного человека в месяц):

  • плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды – 9,8;
  • плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя – 18,3;
  • плита газовая и газовый водонагреватель – 23,6.

Все постановления об уменьшении норм потребления, правительство принимало с 2015 года, были подготовлены и приняты с нарушением процедуры. В результате чего облгазы оспаривали их в судах.

Так, в 2015 году правительство снизило нормы потребления газа для потребителей, у которых отсутствует счетчик газа (постановление 237). Однако это решение было обжаловано в суде и постановление утратило силу в том же году.

В 2016 году правительство снизило нормы потребления газа (постановление 203), но это решение, как и предыдущее, было отменено в 2018 году. Такая же участь постигла и постановление 63, которое было принято в 2019 году.

2 июня 2020 было отменено действие постановления №143 опять же из-за нарушения процедур во время ее подготовки и принятия, что фактически привело к увеличению норм потребления газа втрое.

облгази (239) суд (3322) Тарифи на газ (713)


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Топ коментарі
+5
Ахаа. Это к "понижению" тарифов
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05.06.2020 12:47
+2
Обл газам выгоднее поставлять газ без счетчика и судится за нормы потребления, чем устанавливать общедомовые счетчики. Кабмину надо просто обязать облгазы чтоб продавали только по счетчикам и наче будут отзывать лицензию на продажу газа и вопрос решится сам собой.
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05.06.2020 14:48
+2
Уже оплаченные населением непотребленные 15 кубов продаются повторно, по этому облгазы перестали ставить счетчики, а просто судятся за нормы потребления.
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05.06.2020 14:50
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Ахаа. Это к "понижению" тарифов
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05.06.2020 12:47 Відповісти
Вот только соберешься похлопать, а вокруг уже это 100500 человек делают!
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05.06.2020 14:26 Відповісти
Індукційна електрoтрoплита і нехай свій газ сoбі в сраку засунутъ
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05.06.2020 14:43 Відповісти
И не говори. Но электричество то у Ахметова мы покупаем. Там тоже будет пакращення. Раза в 2 точно.
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05.06.2020 16:11 Відповісти
Мені це пофігу, бо в мене газовий лічильник, але в тих в кого його нема - ті будуть сплачувати набагато більше, ніж отримують. Приміром - в мене на 2-х людей на газову плиту набігає 5-6 кубометрів газу, а зігдно з рішення суду без лічильника люди будуть сплачувати за майже 20 кубометрів.
Ну і правільно - адже зубожіння вже скінчилось, а мародери всі вже сидять.
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05.06.2020 14:43 Відповісти
Уже оплаченные населением непотребленные 15 кубов продаются повторно, по этому облгазы перестали ставить счетчики, а просто судятся за нормы потребления.
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05.06.2020 14:50 Відповісти
А ручки то они вот.
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05.06.2020 16:12 Відповісти
Обл газам выгоднее поставлять газ без счетчика и судится за нормы потребления, чем устанавливать общедомовые счетчики. Кабмину надо просто обязать облгазы чтоб продавали только по счетчикам и наче будут отзывать лицензию на продажу газа и вопрос решится сам собой.
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05.06.2020 14:48 Відповісти
Видишь ли, совок умер, сейчас каждый сам в ответе за свои финансы. Мало ли что там крутит облгаз, ставишь счетчик и платишь сколько потребляешь. Да я понимаю что счетчики типа "заложены в цену" но тут такое - или качать права как при совке, или самому позаботиться о себе. И такое не только по газу но и по всему остальному.
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05.06.2020 15:59 Відповісти
Не все так просто. Например счетчик на тепло поставить в обычных хатах почти нереально. Там стояковая система и нужно 5-7 приборов. И плюс и ограничения большие.
А по газу вообще мафия. Провести газ с улицы в хату в селе стоило лет 5-10 назад 3-4 штуки баков. ***...ться
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05.06.2020 16:14 Відповісти
это да. Но тут речь о тех у кого газ уже есть.
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05.06.2020 16:28 Відповісти
В Украине совок не умер т.к. в ней как в совке нет рынка газа, електричества и т.д.
И открою секрет, что при совке как раз права не качали, а засовывали язык в жопу, и выполняли, что им начальник скажет или облгаз, а в нормальном обществе как раз засуживают тех кто не выполняет договора, и ворует из чужого кармана.
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05.06.2020 23:44 Відповісти
Отлично.
Давно пора прикрыть этот "социализм" без счетчиков.
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05.06.2020 15:59 Відповісти

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