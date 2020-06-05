Суд вернул повышенные в 3 раза нормы потребления газа без счетчика

Шестой апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Кабинета министров, обязав потребителей без газовых счетчиков снова платить за газ по завышенным нормам – образца 1996 года.

Об этом со ссылкой на ГазПравду сообщает БизнесЦензор.

Таким образом правительство проиграло компании "Николаевгаз", которая требовала отменить правительственное постановление 2019 года. Постановление 143 предусматривала следующие нормы (кубометров газа на одного человека в месяц):

плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды – 3,28;

плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя – 5,39;

плита газовая и газовый водонагреватель – 10,49.

Обновленные же судом нормы образца 1996 года выше в 2-3 раза (кубометров газа на одного человека в месяц):

плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды – 9,8;

плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя – 18,3;

плита газовая и газовый водонагреватель – 23,6.

Все постановления об уменьшении норм потребления, правительство принимало с 2015 года, были подготовлены и приняты с нарушением процедуры. В результате чего облгазы оспаривали их в судах.

Так, в 2015 году правительство снизило нормы потребления газа для потребителей, у которых отсутствует счетчик газа (постановление 237). Однако это решение было обжаловано в суде и постановление утратило силу в том же году.

В 2016 году правительство снизило нормы потребления газа (постановление 203), но это решение, как и предыдущее, было отменено в 2018 году. Такая же участь постигла и постановление 63, которое было принято в 2019 году.

2 июня 2020 было отменено действие постановления №143 опять же из-за нарушения процедур во время ее подготовки и принятия, что фактически привело к увеличению норм потребления газа втрое.