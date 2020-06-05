Мировые цены на золото снижаются из-за уходов инвесторов в рисковые активы

Цены на золото в пятницу утром снижаются, инвесторы предпочитают отказываться от активов-убежищ в пользу рисковых, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,59%, или на 10 долларов — до 1717,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,32%, до 17,997 доллара за унцию.

Золото, которое традиционно считается безопасным активом, во времена экономической определенности теряет свою привлекательность для инвесторов, поскольку снятие карантинных ограничений в мире дает рынкам надежду на постепенное восстановление глобальной экономики.

"Цены на золото оказались под давлением после чудесного роста фондового рынка", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).

При этом аналитик предупреждает, что цена на металл может вернутся к снижению, поскольку торговая напряженность между США и Китаем сохраняется, а риски второй волны коронавируса по-прежнему велики.