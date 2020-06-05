Налоговики полгода молчат о фиктивных чеках в табачных киосках нардепа "Слуги народа", – СМИ. ВИДЕО

Налоговые структуры за полгода не ответили, была ли проведена проверка сети киосков связанных с нардепом "Слуги народа" Андреем Холодовым на предмет продажи в них сигарет по фиктивным чекам.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Ранее журналисты обнаружили, что компании "Виктрум" и "Интертабако", которые продавали сигареты в киосках, связанных с семьей Холодова, ведут деятельность, не используя реестр расчетных операций, а выданные чеки не отображаются на сайте Государственной фискальной службы в системе "Поиск фискального чека".

С просьбами проверить эти чеки на "подлинность" журналисты программы "Схемы" обратились в Государственную фискальной службы, а затем в налоговую. Но там ответы на вопросы не предоставили, только попросили больше времени на их подготовку.

Холодов публично продолжает отрицать, что есть какие-то интересы в торговле сигаретами. Журналистам удалось найти документальные подтверждения этой связи.

"Семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани"), распространение этих партий в киоски (владелец киосков - "Киев Маркет Солюшн"), и розничной продажи в этих киосках через две фирмы ( "Виктрум" и "Интертабако")", - говорилось в материале.

Позже Холодов сообщил, что кипрская компания Reineweg LTD, на которую зарегистрирована сеть столичных киосков, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году.

В недавно обнародованной декларации Холодов указал другую кипрскую компанию L.VDS Property Development LTD. Эта компания похожа на Reineweg LTD: в обеих одна и та же секретарская компания, а юрист задекларированной холодов действующей фирмы - киприот Гиоргос Лантас. Он является тем человеком, которому жена Холодова Екатерина Шаховская официально передала свои акции компании.