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Налоговики полгода молчат о фиктивных чеках в табачных киосках нардепа "Слуги народа", – СМИ. ВИДЕО

Налоговики полгода молчат о фиктивных чеках в табачных киосках нардепа

Налоговые структуры за полгода не ответили, была ли проведена проверка сети киосков связанных с нардепом "Слуги народа" Андреем Холодовым на предмет продажи в них сигарет по фиктивным чекам.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Ранее журналисты обнаружили, что компании "Виктрум" и "Интертабако", которые продавали сигареты в киосках, связанных с семьей Холодова, ведут деятельность, не используя реестр расчетных операций, а выданные чеки не отображаются на сайте Государственной фискальной службы в системе "Поиск фискального чека".

С просьбами проверить эти чеки на "подлинность" журналисты программы "Схемы" обратились в Государственную фискальной службы, а затем в налоговую. Но там ответы на вопросы не предоставили, только попросили больше времени на их подготовку.

Холодов публично продолжает отрицать, что есть какие-то интересы в торговле сигаретами. Журналистам удалось найти документальные подтверждения этой связи.

"Семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани"), распространение этих партий в киоски (владелец киосков - "Киев Маркет Солюшн"), и розничной продажи в этих киосках через две фирмы ( "Виктрум" и "Интертабако")", - говорилось в материале.

Позже Холодов сообщил, что кипрская компания Reineweg LTD, на которую зарегистрирована сеть столичных киосков, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году.

В недавно обнародованной декларации Холодов указал другую кипрскую компанию L.VDS Property Development LTD. Эта компания похожа на Reineweg LTD: в обеих одна и та же секретарская компания, а юрист задекларированной холодов действующей фирмы - киприот Гиоргос Лантас. Он является тем человеком, которому жена Холодова Екатерина Шаховская официально передала свои акции компании.

податкова (344) цигарки (354) Холодов Андрій (7)


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Большая мест в парламенте покупается, это источник необлагаемых доходов лидеров фракции с начала независииой Украины и сейчас.
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05.06.2020 12:17 Відповісти
Список можно продолжать до бесконечности. Арахамия на всех углах хвастался что его компнанию оценили в 100 миллионов долларов. Теперь Арахамия компанию продал. На вопрос-сколько уплатил в бюджет,отвечает,что сделка за пределами Украины.
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05.06.2020 17:02 Відповісти

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