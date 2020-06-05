Киев не будет открывать рестораны и кафе из-за роста заболеваемости, – Кличко

Киев пока не будет не открывать рестораны, кафе и бассейны из-за показателей по распространению коронавируса, заявил мэр Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в определенных пределах, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве сегодня один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления", - сказал Кличко.

По словам мэра, решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город будет принимать отдельно.

"Решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно, исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", - отметил Кличко.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров разрешил заведениям общественного питания с 5 июня принимать посетителей не только на летних площадках, а и в помещениях.