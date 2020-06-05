Рада направит 35 миллиардов из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог
Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 35 миллиардов гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на развитие дорожного хозяйства.
Как передает БизнесЦензор, за принятие разработанного депутатами от фракции "Слуга народа" законопроекта №3509 в первом чтении проголосовали 274 народных депутатов.
Законопроектом предлагается установить, что средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 кроме мер, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19, приобретения оборудования для учреждений здравоохранения, также могут быть направлены на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
Авторы законопроекта предлагают выделить из Фонда борьбы с последствиями пандемиии 35 млрд грн на дорожные работы, что, по их мнению, позволит создать 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.
Как отмечается в выводах бюджетного комитета Верховной Рады, в целом расходы Фонда COVID-19 в госбюджете предусмотрены в сумме 64,67 млрд грн. Из них решениями Кабмина уже распределено 13,02 млрд грн. Поэтому, нераспределенный остаток средств этого Фонда составляет 51,65 млрд грн.
В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что выделение больше половины средств Фонда борьбы с болезнью COVID-19 на дорожные работы создает риски для обеспечения собственно борьбы с распространением вируса, в том числе в случае ее возможного очередного обострения.
Как сообщалось, в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планируется направить 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.
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Если учесть что " пандемия " выдумка от начала до конца,то решение правильное
1. При таком "строительстве дорог" можно стырить минимум 60% бабла.
2. Раз в 2 года есть вариант попилить 35 лярдов.
Пока народ не поймет, что государственные деньги это не мифический бюджет, а наши с вами кровные, которые мы доверили чиновникам толку не будет. Государственные служащие обязаны отчитываться перед нами за каждую копейку!!! Какое они имеют засекречивать бюджет (кроме военного) ??? Нас спасет только создание нормально гражданского общества!!!
деньги уже украли
а для зелохов написали что отремонтируют дорогу
"слуг без рода".
Так если средства остались невостребованы, уменьшите дефицит бюджета, а не потрынькайте деньги. Из-за дефицита страна залазит в долги !!!
или спецАвтобаны для Майбахив та Рэнжив...
а маски бесплатно для быдла-это не Комильфо.
Зелена падла і 73 відсотки падлюк вам точно не допоможуть.
А сколько же там бабла они хотят заработать на короновирусе?
% 25-30 из 113 миллрд.они сразу украдут на откатах, а учитывая что дефицит бюджета нам дадут кредит под 18%, население будет платить, а они зарабатывать.
В среднм дорога в Европе без кап. ремонта служит 25 лет некоторые правда еще со времен 2 мировой целы в Украине же 7-8 лет, ладно пусть 10 значит за те же деньги срок эксплуатации в 2, 5 раза больне, значит на дороги сроком службы 25 лет власть из бюджета потратит в 2, 5 больше , получается на 25 лет дорог нужно потратить 113 х2,5 = 282,5 миллрд.грн + 18%, как для соотечесвенников они нам впарят кредит 18% и будут поддерживать до выхода из облигаций гривну, после выхода будет 40 затем опять по новой купят и снова будут поддерживать гривну но уже по 40, а % теже.
От средней потраченой суммы 282,5/2=141 х 18% - 25,4 миллд.грн надо выплачивать ежегодно проценты, 25,4 х 25 лет=635,миллрд грн. Только %.
Итого стоимость дорог срок службы 25 лет с % обойдется государству с бюджета 282,5+635=918,5 миллрд.грн.
Если же строил частный инвестор на конкурентной основе, на открытом аукционе, без нажима власи и не монополист, то цена дорог упала бы на "откат"-25%,=113×0,75%=85 миллрд.грн. Но инвестор тоже хочет заработать норма прибыли при которых инвестор вкладывает вполне достаточно 8% годовых в валюте так как вполне можно брать под 3%,умножаем на среднюю суму иннвестирования(1 год 85+ 25год-0/2)-85/2 х 8% х25 лет= 85 милрд.грн.прибыль инвестора за 25лет срок слубы дороги + 85 миллрд.грн.первоначальня стоимость инвестиций в дороги .
Итого 85+85=170 миллрд.грн.обошлись бы дороги не бюджету заметте, а экономике страны, которая поглотила бы эти расходы при условии развития экономики, если нет проблемы инвестора.
Вот и вся арифметика для 5 класса , что лучше потратить 918 миллрд, грн с бюджета и дороги будут государственные или 170 вложит инвестор но дороги будут частные ну пусть бюджет потратит на льготников инвестору из этой суммы 30 миллрд.грн. за 25 лет на пенсионеров, армию, полицию, но в любом случае экономия на дорогах, которые безусловно нужны для экономики страны будет 918-170=748 млрд.грн.
Просто зачем власти эта экономия и экономика, власть не получает вознаграждение от раста экономики-уровня жизни, нет такой зависимости, скорее наоборот чем хуже, тем лучше для их,вот они и тратят бюджетные деньги, потому что отвечать не собираются.