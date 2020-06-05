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Рада направит 35 миллиардов из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог

Рада направит 35 миллиардов из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог

Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 35 миллиардов гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на развитие дорожного хозяйства.

Как передает БизнесЦензор, за принятие разработанного депутатами от фракции "Слуга народа" законопроекта №3509 в первом чтении проголосовали 274 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить, что средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 кроме мер, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19, приобретения оборудования для учреждений здравоохранения, также могут быть направлены на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Авторы законопроекта предлагают выделить из Фонда борьбы с последствиями пандемиии 35 млрд грн на дорожные работы, что, по их мнению, позволит создать 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.

Как отмечается в выводах бюджетного комитета Верховной Рады, в целом расходы Фонда COVID-19 в госбюджете предусмотрены в сумме 64,67 млрд грн. Из них решениями Кабмина уже распределено 13,02 млрд грн. Поэтому, нераспределенный остаток средств этого Фонда составляет 51,65 млрд грн.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что выделение больше половины средств Фонда борьбы с болезнью COVID-19 на дорожные работы создает риски для обеспечения собственно борьбы с распространением вируса, в том числе в случае ее возможного очередного обострения.

Как сообщалось, в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планируется направить 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.

Автор: 

ВР (2865) дороги (1569) законопроєкт (1668) парламент (1948) Слуга народу (187)


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Топ коментарі
+5
Рада направит 35 миллиардов из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог

Если учесть что " пандемия " выдумка от начала до конца,то решение правильное
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05.06.2020 17:11
+3
А под этот асфальт закатать всех, кто погибнет от коронавируса и политического беспредела
"слуг без рода".
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05.06.2020 18:17
+2
Хотели натырить под шумок коронавируса, но слишком геморно и палевно как для имиджа. особенно после скандала с "гуманитаркой", которая разошлась по складам эпицентра. На дорогах оно сподручнее и схемы обкатаны. А как пойдет вторая волна вируса по новой фонд создадут. бабла у нас дохрена, мы ж не америка какая-то)
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06.06.2020 14:35
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Рада направит 35 миллиардов из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог

Если учесть что " пандемия " выдумка от начала до конца,то решение правильное
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05.06.2020 17:11 Відповісти
Пандемія вигадка, а коронавірус реальність! Шалені витрати на будівництво доріг супроводжуються жахливими порушеннями будівництва доріг! Капітальний ремонт доріг передбачає заміну всієї дорожної інфраструктури, всіх ливневих стоків, дренажів та мостів під дорогою, але нічого з цього не відбувається! Тупо накатують асфальт на стару основу дороги, але це не є капітальним ремонтом дороги! Відбувається масова фальсифікація капітальних ремонтів доріг, на які витрачаються шалені кошті з бюджету України! Всі ці дороги будуть знищені за 2 роки, тому що основа дороги не була посилена і лишилась старою радянською, яка не витримує вантажівки, яка не пропускає воду через ливневі стоки та мости! Зараз гідрологія змінюється, кількість раптових опадів збільшується в рази і всі ці дороги змиє дощами! Команда Зеленського бездумно та безглуздо витрачає шалені ресурси на фальсифікацію ремонту!
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06.06.2020 15:53 Відповісти
Вот тут Вы не очень правы. Для себя они делают все очень правильно!!!
1. При таком "строительстве дорог" можно стырить минимум 60% бабла.
2. Раз в 2 года есть вариант попилить 35 лярдов.
Пока народ не поймет, что государственные деньги это не мифический бюджет, а наши с вами кровные, которые мы доверили чиновникам толку не будет. Государственные служащие обязаны отчитываться перед нами за каждую копейку!!! Какое они имеют засекречивать бюджет (кроме военного) ??? Нас спасет только создание нормально гражданского общества!!!
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07.06.2020 00:32 Відповісти
а кто тебе сказал что они на дороги пойдут?
деньги уже украли
а для зелохов написали что отремонтируют дорогу
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08.06.2020 12:09 Відповісти
А под этот асфальт закатать всех, кто погибнет от коронавируса и политического беспредела
"слуг без рода".
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05.06.2020 18:17 Відповісти
Дефицит бюджета увеличили, "потому что пандемия".
Так если средства остались невостребованы, уменьшите дефицит бюджета, а не потрынькайте деньги. Из-за дефицита страна залазит в долги !!!
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05.06.2020 19:44 Відповісти
дорогу к Бердянску делает ахметовская компания "Альтком"-в колхозе лучше делали!асфальт уйдет вместе со снегом!!как и на трассе Донецк- Мариуполь которую делали они к чемпионату Европы!!
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05.06.2020 21:03 Відповісти
Що, коронавірус вже побороли, тому беремося за дороги? Чи красти не встигаєте?
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06.06.2020 11:34 Відповісти
.......следующий проект-освоение космоса и околоземной орбиты.
или спецАвтобаны для Майбахив та Рэнжив...
а маски бесплатно для быдла-это не Комильфо.
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06.06.2020 13:25 Відповісти
Хотели натырить под шумок коронавируса, но слишком геморно и палевно как для имиджа. особенно после скандала с "гуманитаркой", которая разошлась по складам эпицентра. На дорогах оно сподручнее и схемы обкатаны. А как пойдет вторая волна вируса по новой фонд создадут. бабла у нас дохрена, мы ж не америка какая-то)
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06.06.2020 14:35 Відповісти
А шо почекати ніяк, ну просто негайно треба освоїти 35 лярдів поки при владі? Запустили цікавий і хвилюючий експеримент з відміною карантина на фоні стабільного приросту заражених.Бидломаса кинулась порушувати все, що можна і не можна.Свобода, ніякої ж пандемії не було, фейк, в Україні ще не було, але хто гарантує, що не буде?
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06.06.2020 14:46 Відповісти
В белорусии не вводили карантин вообще и ничего критичного нет
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06.06.2020 16:31 Відповісти
Потому таракана хотят хлопнуть)
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06.06.2020 16:41 Відповісти
Забыл ты же вата конченая
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06.06.2020 16:43 Відповісти
С какого перепугу я вата?обоснуй.
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07.06.2020 06:58 Відповісти
афера століття?
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06.06.2020 15:05 Відповісти
А мало этих афер? Ротердам+, зетарифы, оплата за газораспределение, нарисованные пенсии ордло , списание долгов облэнерго, рефинансирование банков и тд.
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07.06.2020 11:15 Відповісти
Обратите внимание асфальт ложат часть прямо на грунт!
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06.06.2020 16:40 Відповісти
Цитата: "Вам ніхто не допоможе ..."
Зелена падла і 73 відсотки падлюк вам точно не допоможуть.
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06.06.2020 23:10 Відповісти
Что лучше дороги или борьба с короновирусом это все равно, что спрашивать у больного ты хочешь Мерседес или остаться живым, если человек умерает то зачем ему автомобиль или дом или мешрк золота как говорят все равно с собой не возмешь,но власть думает иначе, что это их не касается, всех обдурит и живые будут и с баблом.
А сколько же там бабла они хотят заработать на короновирусе?
% 25-30 из 113 миллрд.они сразу украдут на откатах, а учитывая что дефицит бюджета нам дадут кредит под 18%, население будет платить, а они зарабатывать.
В среднм дорога в Европе без кап. ремонта служит 25 лет некоторые правда еще со времен 2 мировой целы в Украине же 7-8 лет, ладно пусть 10 значит за те же деньги срок эксплуатации в 2, 5 раза больне, значит на дороги сроком службы 25 лет власть из бюджета потратит в 2, 5 больше , получается на 25 лет дорог нужно потратить 113 х2,5 = 282,5 миллрд.грн + 18%, как для соотечесвенников они нам впарят кредит 18% и будут поддерживать до выхода из облигаций гривну, после выхода будет 40 затем опять по новой купят и снова будут поддерживать гривну но уже по 40, а % теже.
От средней потраченой суммы 282,5/2=141 х 18% - 25,4 миллд.грн надо выплачивать ежегодно проценты, 25,4 х 25 лет=635,миллрд грн. Только %.
Итого стоимость дорог срок службы 25 лет с % обойдется государству с бюджета 282,5+635=918,5 миллрд.грн.
Если же строил частный инвестор на конкурентной основе, на открытом аукционе, без нажима власи и не монополист, то цена дорог упала бы на "откат"-25%,=113×0,75%=85 миллрд.грн. Но инвестор тоже хочет заработать норма прибыли при которых инвестор вкладывает вполне достаточно 8% годовых в валюте так как вполне можно брать под 3%,умножаем на среднюю суму иннвестирования(1 год 85+ 25год-0/2)-85/2 х 8% х25 лет= 85 милрд.грн.прибыль инвестора за 25лет срок слубы дороги + 85 миллрд.грн.первоначальня стоимость инвестиций в дороги .
Итого 85+85=170 миллрд.грн.обошлись бы дороги не бюджету заметте, а экономике страны, которая поглотила бы эти расходы при условии развития экономики, если нет проблемы инвестора.
Вот и вся арифметика для 5 класса , что лучше потратить 918 миллрд, грн с бюджета и дороги будут государственные или 170 вложит инвестор но дороги будут частные ну пусть бюджет потратит на льготников инвестору из этой суммы 30 миллрд.грн. за 25 лет на пенсионеров, армию, полицию, но в любом случае экономия на дорогах, которые безусловно нужны для экономики страны будет 918-170=748 млрд.грн.
Просто зачем власти эта экономия и экономика, власть не получает вознаграждение от раста экономики-уровня жизни, нет такой зависимости, скорее наоборот чем хуже, тем лучше для их,вот они и тратят бюджетные деньги, потому что отвечать не собираются.
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07.06.2020 16:34 Відповісти
да милиард это серъезный аргумент
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07.06.2020 21:40 Відповісти
это опять на карман байдену
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07.06.2020 21:42 Відповісти
"какая разница" как пилять бабло
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07.06.2020 22:38 Відповісти
Рада направит 35 миллиардов из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог... шоб хоронить не спотыкаясь
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08.06.2020 19:18 Відповісти
а хто буде будувати??? І головне ДЕ та ЯКІ?
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09.06.2020 07:41 Відповісти

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