Рада направит 35 миллиардов из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог

Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 35 миллиардов гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на развитие дорожного хозяйства.

Как передает БизнесЦензор, за принятие разработанного депутатами от фракции "Слуга народа" законопроекта №3509 в первом чтении проголосовали 274 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить, что средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 кроме мер, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19, приобретения оборудования для учреждений здравоохранения, также могут быть направлены на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Авторы законопроекта предлагают выделить из Фонда борьбы с последствиями пандемиии 35 млрд грн на дорожные работы, что, по их мнению, позволит создать 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.

Как отмечается в выводах бюджетного комитета Верховной Рады, в целом расходы Фонда COVID-19 в госбюджете предусмотрены в сумме 64,67 млрд грн. Из них решениями Кабмина уже распределено 13,02 млрд грн. Поэтому, нераспределенный остаток средств этого Фонда составляет 51,65 млрд грн.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что выделение больше половины средств Фонда борьбы с болезнью COVID-19 на дорожные работы создает риски для обеспечения собственно борьбы с распространением вируса, в том числе в случае ее возможного очередного обострения.

Как сообщалось, в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планируется направить 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.