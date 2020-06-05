"Укроборонпром" получил контракт на $30 миллионов на ремонт самолетов для Пакистана

Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", по результатам тендера заключила с Управлением закупок Военно-воздушных Сил Пакистана контракт на ремонт военных самолетов Ил-78.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", работы по контракту будет выполнять ГП "Николаевский авиаремонтный завод", передает БизнесЦензор.

"Также украинская сторона получила подтверждение намерений ВВС Пакистана заключить следующий пакет контрактов на капитальный ремонт еще двух самолетов-заправщиков по результатам выполнения первого контракта. Общий объем программы ремонта и модернизации самолетов-заправщиков Ил-78 пакистанских ВВС составит более $30 млн", – сказано в сообщении.

В концерне ожидают, что реализация указанных контрактов позволит загрузить работой украинское авиаремонтное предприятие и обеспечит поступление в Украину валютной выручки.

Ил-78 (по кодификации НАТО-Midas) – предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Также может использоваться как военно-транспортный самолет.

Как сообщалось, госкомпания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорта" из госконцерна "Укроборонпром" в 2019 году получила чистую прибыль по украинским стандартам в размере 200,59 млн грн, что на 13,5% меньше, чем в 2018 году.