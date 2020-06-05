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Рада повысила штрафы за нарушение сроков ответа на обращения депутатов в 35 раз

Рада повысила штрафы за нарушение сроков ответа на обращения депутатов в 35 раз

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты, депутата местного совета".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3354 во втором чтении и в целом проголосовали 329 народных депутатов.

В частности, законом увеличен размер штрафа за несоблюдение установленных сроков предоставления ответа на обращение народного депутата, а также непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение (с 10-25 до 350-500 необлагаемых минимумов доходов граждан).

За несоблюдение сроков предоставления ответа на запрос народного депутата, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос штрафы увеличены со 100-150 до 500-800 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За невыполнение законных требований Счетной палаты, члена Счетной палаты, создания препятствий в их работе под при осуществлении ими своих полномочий, предоставление ложной или неполной информации или непредоставление информации в срок, установленный законом, размер штрафа увеличен с 100-250 до 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Законом также внесены изменения в статью 351 Уголовного кодекса, которыми увеличены размеры штрафов за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации (со 100-1000 до 1000-2000 необлагаемых минимумов доходов граждан ) и за невыполнение должностным лицом законных требований комитетов Верховной Рады, временных следственных комиссий Рады или специальной временной следственной комиссии, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление недостоверной информации (с 500-2000 до 2000-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Автор: 

ВР (2865) закон (1481) парламент (1948) Рахункова палата (176)


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надеюсь, все понимают, что депутатские запросы - один из способов влазить куда хочется
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05.06.2020 14:57 Відповісти
ДЕПУТАТ ЄТО СВЯТОЕ!!!!ДА потому что за каждый депутатский запрос депуттат ЯКОБЫ имеет бабло и расценки чётко градуированы.. а вот обращение граждан-
но те же депутаты Зраде в 2017 г отменили статьи "ЗАКОНА об обращении граждан"..которыми ТЕОРЕТИЧЕСКИ предполагалась материальная и уголовная ответственность любого должностного лица наказание до до 3 лет!!!а теперь впариваете народ о каких то мифах... единственно куда ты можешь пожаловаться на НЕОТВЕТ чинуши это в аппарат уполно=мУченного по правам человека который не может ничего.. а насчёт запросов депутата так это как мёртвому припарка.. даже решения СУДОВ чиновники не выполняют ПОЧЕМУ?? вроде и статья в законе 382 говорит о 6 годах реальной зоны.. но нет самого главного НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ.. про роль государства можно и не говорить У НАС НЕТ ГОСУДАРСТВА которое защищало бы интересы граждан.. защищают интересы таких же чиновников и ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ БАБЛО... т.е что бы выполнить решения суда надо идти ОПЯТЬ в суд и не факт что суд удовлетворит твои требования о наказании чинуши
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05.06.2020 15:22 Відповісти
Щоб вас підняло та гепнуло...
Колись давно один знайомий розказував, як відповідали на депутатське звернення одного рига. Короткий зміст: чому над городом мого виборця Васі всі літаки літають тільки з півночі на південь і як це може вплинути на врожай картоплі на городі??? При чому поки це долетіло до виконавця, термін виконання вже був "ВЧОРА"...
От і думай-ТЕ...
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05.06.2020 18:16 Відповісти
а админ штрафы за неответ на обращения граждан к коммунальным службам есть? даже искать ответ не буду. Уверен его (штрафа) нет
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05.06.2020 19:13 Відповісти
даже если и найдешь и знать будешь в жопу все можно им засунуть , так как толку нет
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09.06.2020 03:47 Відповісти

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