Рада повысила штрафы за нарушение сроков ответа на обращения депутатов в 35 раз

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты, депутата местного совета".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3354 во втором чтении и в целом проголосовали 329 народных депутатов.

В частности, законом увеличен размер штрафа за несоблюдение установленных сроков предоставления ответа на обращение народного депутата, а также непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение (с 10-25 до 350-500 необлагаемых минимумов доходов граждан).

За несоблюдение сроков предоставления ответа на запрос народного депутата, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос штрафы увеличены со 100-150 до 500-800 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За невыполнение законных требований Счетной палаты, члена Счетной палаты, создания препятствий в их работе под при осуществлении ими своих полномочий, предоставление ложной или неполной информации или непредоставление информации в срок, установленный законом, размер штрафа увеличен с 100-250 до 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте также: Рада ввела мораторий на банкротство бюджетных организаций

Законом также внесены изменения в статью 351 Уголовного кодекса, которыми увеличены размеры штрафов за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации (со 100-1000 до 1000-2000 необлагаемых минимумов доходов граждан ) и за невыполнение должностным лицом законных требований комитетов Верховной Рады, временных следственных комиссий Рады или специальной временной следственной комиссии, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление недостоверной информации (с 500-2000 до 2000-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан).